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Posted 24 октября, 02:15

Published 24 октября, 02:15

Modified 24 октября, 07:03

Updated 24 октября, 07:03

Трихолог рассказал омичам об уходе за волосами осенью и зимой

Витамины не помогут? Трихолог рассказал, как сохранить красоту волос осенью и зимой

24 октября 2024, 02:15
Фото: Изображение Midjourney

Трихолог рассказал омичам об уходе за волосами осенью и зимой

Медик объяснил, почему волосы становятся сухими и ломкими.

Осень — пора отопления и первых заморозков. Смена времен года влияет на все системы организма, включая волосы, их здоровье и внешний вид. Как омичам справиться с этим сложным испытанием и перенести холода без потерь, Городу55 рассказал трихолог, дерматовенеролог Сергей Стародубцев.

В осенне-зимний период сухой воздух в отапливаемых помещениях и резкий перепад температур делают волосы слабыми. Также их состояние ухудшается из-за того, что в рационе людей снижается количество овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэлементами, уменьшается количество часов, проводимых на солнце, что влияет на выработку витамина D в организме. Напомним, что из-за нехватки этого «солнечного» витамина могут быть боли в суставах, повышенная потливость и артериальное давление, сухость кожи, выпадение волос.

«Осенью и зимой люди меньше гуляют и занимаются спортом, а это приводит к некоторому уменьшению количества гормонов, которые улучшают рост волос. В этот период у многих людей возникает сезонный волосопад — по сути та же линька, что у животных», — добавил Стародубцев.
Осенью и зимой волосы становятся непослушными: путаются, тускнеют, выпадаютОсенью и зимой волосы становятся непослушными: путаются, тускнеют, выпадают
Осенью и зимой волосы становятся непослушными: путаются, тускнеют, выпадают. Фото: 1MI

Как сохранить здоровье волос

По словам врача, в осенне-зимний период нужно как можно больше есть овощей, фруктов и зелени. Также в рацион следует добавить белки и полезные жиры: мясо, рыбу, яйца, авокадо, грецкие и кедровые орехи, льняное или оливковое масло. Не стоит забывать и про источники кальция, например, сыр, творог.

«В отопительный сехон в помещении, где мы спим, обязательно должен быть включен увлажнитель воздуха. Это позволит уменьшить его агрессивное воздействие на волосы. Осенью и зимой нужно уделять время прогулкам, зимним видам спорта, силовым тренировкам. При этом тренировки важны не только для волос, но и для всего здоровья. Благодаря им у нас вырабатывается тестостерон, прогестерон и эстрогены, которые влияют на волосы, состояние кожи, сосудов, — добавил Сергей Стародубцев.

Более того, в холодной период есть возможность улучшить рост волос и помочь им восстановиться. В это время года уменьшается количество световых часов, из-за чего мы, как правило, больше спим. Это способствует лучшей выработке мелатонина — гормона сна, который улучшает функции нашего организма, в том числе роста волос.

Кроме того, трихолог посоветовал учитывать всесезонные правила ухода за волосами, ведь даже в мытье важна и техника, и частота, и средства, которые мы выбираем.

«Волосы обычно выпадают из-за серьёзных дефицитов витаминов и микроэлементов. Их нельзя восполнить просто комплексными витаминами, где дозировки минимальные», — подчеркнул врач.
В любое время года главное — сбалансировано питаться и давать организму восстановитьсяВ любое время года главное — сбалансировано питаться и давать организму восстановиться
В любое время года главное — сбалансировано питаться и давать организму восстановиться. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно мыть голову

Это неотъемлемая процедура для каждого из нас, и при этом многие делают это неправильно. Важно знать, что на частоту гигиенической процедуры влияют индивидуальные особенности и тип кожи головы:

  • жирный, при котором волосы быстро становятся грязными (уже через день после помывки);
  • нормальный, когда волосы становятся жирными на второй или третий день после мытья;
  • сухой, когда люди могут не испытывать дискомфорта и жирности до 5–7 дней. В большинстве случаев такой тип бывает у пожилых людей и детей из-за низкого уровня гормонов.

От типа кожи голова зависит и средство для мытья. При нормальном лучше использовать сульфатный шампунь, при сухом — бессульфатный.

Мыть голову нужно поэтапно:

  • намочите волосы и нанесите среднее количество шампуня (половину ладошки) на корни волосы;
  • одну-две минуты массируйте кожу головы, затем промойте волосы по длине и смойте шампунь;
  • нанесите кондиционер или бальзам на длину или кончики волосы. Если нанести на кожу головы или прикорневую зону, то может развиться себорейный дерматит (закупоривание сальных протоков и появление прыщиков).
«После мытья головы волосы нужно аккуратно промокнуть полотенцем, но ни в коем случае не растирать их. Еще не рекомендуется ложиться спать с мокрыми волосами. Дело в том, что в кровати преет наволочка, высыхание кожи головы в области затылка замедляется, а это негативно сказывается на волосах. Потому что влажные волосы легче повреждаются и ломаются, а также влага способствует размножению грибков и бактерий», — добавил Стародубцев.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Здоровье#Волосы#Осень#Витамины#Питание#Уход#Гигиена
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