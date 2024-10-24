Витамины не помогут? Трихолог рассказал, как сохранить красоту волос осенью и зимой

Ранее Город55 рассказывал, как отреагирует организм, если отказаться от хлеба. В последнее время о продукте, который столетиями был «всему голова», возникают разные слухи, в том числе, что это яд и его нужно исключить из рациона. Подробнее о том, стоит ли демонизировать хлеб и что будет если перестать его есть, читайте в нашем материале.