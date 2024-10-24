В омской деревне Генераловка похоронили погибшего на СВО Сергея Козлова

Posted 24 октября, 09:26
Published 24 октября, 09:26
Modified 24 октября, 09:28
Updated 24 октября, 09:28
23 октября в деревне Генераловка Омской области состоялось прощание с Сергеем Козловым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. ОбОб этом сообщили на официальной странице Лукьяновского казачьего сельского поселения.
Церемония прощания прошла в 12:00 на территории Генераловской средней общеобразовательной школы. Проводить Сергея Козлова в последний путь пришли его родные, друзья и односельчане.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Козлова.