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Posted 24 октября, 09:26

Published 24 октября, 09:26

Modified 24 октября, 09:28

Updated 24 октября, 09:28

В омской деревне Генераловка похоронили погибшего на СВО Сергея Козлова

В омской деревне Генераловка похоронили погибшего на СВО Сергея Козлова

24 октября 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
В Омской области простились с Сергеем Козловым, погибшим на СВО. Его похоронили в деревне Генераловка.

23 октября в деревне Генераловка Омской области состоялось прощание с Сергеем Козловым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. ОбОб этом сообщили на официальной странице Лукьяновского казачьего сельского поселения.

Церемония прощания прошла в 12:00 на территории Генераловской средней общеобразовательной школы. Проводить Сергея Козлова в последний путь пришли его родные, друзья и односельчане.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Козлова.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Похороны#Прощание#Сергей Козлов
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