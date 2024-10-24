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Posted 24 октября, 10:30

Published 24 октября, 10:30

Modified 24 октября, 10:32

Updated 24 октября, 10:32

У омского бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон

У бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон, Дмитрий Брокле

24 октября 2024, 10:30
Фото: 1MI

У омского бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон

Уставный капитал «Сибирской полимерной компании» теперь поделен между двумя бизнесменами с одной фамилией.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская полимерная компания», прописанном в Омске в Овощном проезде, изменилась структура собственности. С января 2017 года уставный капитал этой компании принадлежат только одному учредителю, Дмитрию Александровичу Брокле. Вчера, 23 октября, 1% УК перешел к еще одному Дмитрию Брокле, отчество которого — Дмитриевич. С другими бизнес-активами этот Брокле официально пока не связан.

Напомним: Дмитрий Александрович Брокле — один из богатейших омских предпринимателей. В прошлом он был компаньоном Темури Латария по «Рускому», но уже давно ведет бизнес самостоятельно. В последнем рейтинге самых богатых омичей, составленном Городом55, Брокле занял почетную 47-ю позицию.

«Сибирская полимерная компания» специализируется на производстве пластмассовой упаковки. Ее выручка за 2023 год превысила 360 млн рублей, чистая прибыль — 220 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Переход доли#Дмитрий Брокле
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