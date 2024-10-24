У бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон, Дмитрий Брокле

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская полимерная компания», прописанном в Омске в Овощном проезде, изменилась структура собственности. С января 2017 года уставный капитал этой компании принадлежат только одному учредителю, Дмитрию Александровичу Брокле. Вчера, 23 октября, 1% УК перешел к еще одному Дмитрию Брокле, отчество которого — Дмитриевич. С другими бизнес-активами этот Брокле официально пока не связан.