У бизнесмена Дмитрия Брокле появился новый компаньон, Дмитрий Брокле

Posted 24 октября, 10:30
Published 24 октября, 10:30
Modified 24 октября, 10:32
Updated 24 октября, 10:32
В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирская полимерная компания», прописанном в Омске в Овощном проезде, изменилась структура собственности. С января 2017 года уставный капитал этой компании принадлежат только одному учредителю, Дмитрию Александровичу Брокле. Вчера, 23 октября, 1% УК перешел к еще одному Дмитрию Брокле, отчество которого — Дмитриевич. С другими бизнес-активами этот Брокле официально пока не связан.
Напомним: Дмитрий Александрович Брокле — один из богатейших омских предпринимателей. В прошлом он был компаньоном Темури Латария по «Рускому», но уже давно ведет бизнес самостоятельно. В последнем рейтинге самых богатых омичей, составленном Городом55, Брокле занял почетную 47-ю позицию.
«Сибирская полимерная компания» специализируется на производстве пластмассовой упаковки. Ее выручка за 2023 год превысила 360 млн рублей, чистая прибыль — 220 млн рублей.