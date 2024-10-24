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Posted 24 октября, 11:51

Published 24 октября, 11:51

Modified 24 октября, 11:53

Updated 24 октября, 11:53

Омские медики удалили опасные осколки из организма военнослужащего

Спасение под рентгеном: как омские врачи вернули к жизни раненого бойца

24 октября 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney

Омские медики удалили опасные осколки из организма военнослужащего

Омские хирурги провели уникальную операцию, в ходе которой были удалены осколки, находившиеся на опасном пути к сердцу пациента.

В Омске врачи из Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) провели сложную операцию, спасая жизнь 26-летнего участника специальной военной операции. Молодой человек получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, и после первоначальной помощи в военном госпитале вернулся домой. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и он обратился за помощью к специалистам КМХЦ.

Медики обнаружили, что в нижнедолевой легочной вене пациента застряли осколки размером 2 см и 2 мм. Эти осколки представляли серьезную угрозу, так как могли переместиться в сердце, что могло привести к остановке сердца или сильному кровотечению. Извлечение таких осколков — крайне сложная задача из-за их анатомического расположения и риска повреждения окружающих тканей. Под руководством доктора Зятькова, заведующего хирургическим отделением №2, команда врачей решила провести операцию.

Операция прошла успешно. Осколки были извлечены без повреждения легкого, а потеря крови составила всего 5 мл. Пациент быстро пошел на поправку и уже через пять дней был выписан из больницы.

Напомним, что ранее врачи успешно справились с редким случаем кишечного туберкулеза у пациента, который проходил лечение в клинической медико-санитарной части №9. Лечение продолжалось 4 месяца.

Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Врачи#Новости#Операция#КМХЦ#Спасение жизни#Осколки#Раненый боец
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