Спасение под рентгеном: как омские врачи вернули к жизни раненого бойца

Posted 24 октября, 11:51
Published 24 октября, 11:51
Modified 24 октября, 11:53
Updated 24 октября, 11:53
В Омске врачи из Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) провели сложную операцию, спасая жизнь 26-летнего участника специальной военной операции. Молодой человек получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, и после первоначальной помощи в военном госпитале вернулся домой. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и он обратился за помощью к специалистам КМХЦ.
Медики обнаружили, что в нижнедолевой легочной вене пациента застряли осколки размером 2 см и 2 мм. Эти осколки представляли серьезную угрозу, так как могли переместиться в сердце, что могло привести к остановке сердца или сильному кровотечению. Извлечение таких осколков — крайне сложная задача из-за их анатомического расположения и риска повреждения окружающих тканей. Под руководством доктора Зятькова, заведующего хирургическим отделением №2, команда врачей решила провести операцию.
Операция прошла успешно. Осколки были извлечены без повреждения легкого, а потеря крови составила всего 5 мл. Пациент быстро пошел на поправку и уже через пять дней был выписан из больницы.
Напомним, что ранее врачи успешно справились с редким случаем кишечного туберкулеза у пациента, который проходил лечение в клинической медико-санитарной части №9. Лечение продолжалось 4 месяца.