Спасение под рентгеном: как омские врачи вернули к жизни раненого бойца

В Омске врачи из Клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) провели сложную операцию, спасая жизнь 26-летнего участника специальной военной операции. Молодой человек получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, и после первоначальной помощи в военном госпитале вернулся домой. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и он обратился за помощью к специалистам КМХЦ.