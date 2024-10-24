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Posted 24 октября, 07:59

Published 24 октября, 07:59

Modified 24 октября, 08:01

Updated 24 октября, 08:01

В Омске в «Долине нищих» построят новый трехэтажный дом

Проект прошел экспертизу. В омской «Долине нищих» появится многоквартирная трехэтажка

24 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI

В Омске в «Долине нищих» построят новый трехэтажный дом

Его построят на улице 4-я Солнечная по соседству с другими шикарными многоэтажными домами.

В Омске в коттетджном поселке «Долина нищих» на Левом берегу собираются начать строительство трехэтажного дома. Проектная документация уже прошла экспертизу, стало известно Городу55.

Экспертной организацией является ООО «Эксперт Проект»Экспертной организацией является ООО «Эксперт Проект»
Экспертной организацией является ООО «Эксперт Проект». Фото: Rusprofile

Застройщик уже получил по проектной документации положительное заключение экспертизы. Экспертной организацией является ООО «Эксперт Проект». Организация зарегистрирована в Омске 30 мая 2019 года и находится под руководством Андрея Балуева. Он работает в ней с момента основания.

Проект дома представляет собой трёхэтажное здание, расположенное по адресу: ул. 4-я Солнечная, 18 Кировского округа. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Владимир Паршин. Разработкой документации занималась компания Паршина — ООО «ПСК», специализирующееся на деятельности в области архитектуры.

Приобрести недвижимость в указанном районе можно за сумму порядка 12-38 млн рублей. Чаще всего там продаются коттеджи от двух-трех этажей в высоту. Обычно там селятся самые богатые жители города, бизнесмены или другие знаменитости.

Фото: «Циан»
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Новости#Экспертиза#Кировский округ#Долина нищих#Индивидуальный предприниматель#Адрес
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