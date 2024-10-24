Проект прошел экспертизу. В омской «Долине нищих» появится многоквартирная трехэтажка

Posted 24 октября, 07:59
Published 24 октября, 07:59
Modified 24 октября, 08:01
Updated 24 октября, 08:01
В Омске в коттетджном поселке «Долина нищих» на Левом берегу собираются начать строительство трехэтажного дома. Проектная документация уже прошла экспертизу, стало известно Городу55.
Застройщик уже получил по проектной документации положительное заключение экспертизы. Экспертной организацией является ООО «Эксперт Проект». Организация зарегистрирована в Омске 30 мая 2019 года и находится под руководством Андрея Балуева. Он работает в ней с момента основания.
Проект дома представляет собой трёхэтажное здание, расположенное по адресу: ул. 4-я Солнечная, 18 Кировского округа. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Владимир Паршин. Разработкой документации занималась компания Паршина — ООО «ПСК», специализирующееся на деятельности в области архитектуры.
Приобрести недвижимость в указанном районе можно за сумму порядка 12-38 млн рублей. Чаще всего там продаются коттеджи от двух-трех этажей в высоту. Обычно там селятся самые богатые жители города, бизнесмены или другие знаменитости.