«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев

В ответ на эмоциональное выступление женщины, председатель комиссии, первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков отметил, что если комиссия откажет в вырубке, а у обратившихся есть разрешение на строительство, они в любом случае по закону обжалуют это решение. Он также предложил ходить на градостроительные советы, где принимаются решения о строительстве зданий, центров и других объектов.