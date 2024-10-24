«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев

Posted 24 октября, 06:13
Published 24 октября, 06:13
Modified 24 октября, 06:15
Updated 24 октября, 06:15
Накануне в стенах омской мэрии состоялось очередное заседание «зеленой комиссии», на котором присутствовал и корреспондент Города55. В этот раз повестка включала 36 вопросов, однако рассмотрение одного из них прервалось на эмоциональное выступление омички. Женщина назвала себя «адвокатом омских деревьев».
«Для того, чтобы строить, нам не нужно убивать деревья, понимаете? У нас полно пространства для прекрасных центров, детских развлекательных и спортивных комплексов. Полно места, где не растут деревья. Мне не совсем понятна нынешняя политика „зеленой комиссии“, нашей администрации, минприроды, от которого уже пора защищать Омск. Почему нас как зеленым магнитом тянет строить что-то прекрасное там, где растут живые насаждения, многолетние деревья, которые одним росчерком объявляются аварийными», — отметила местная жительница.
В пример омичка привела ситуацию с вырубкой деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ, которой в итоге заинтересовался Следственный комитет России.
«Не хотелось бы, чтобы омичи могли защищать легкие города только решением суда или обращением в Генпрокуратуру, Росприроднадзор и прочие вышестоящие организации, писать президенту или в спортлото. К сожалению, деревья не могут сами держать слово и защищать себя… Деревья, которые растут с нами много-много лет, я в Омске с 1982 года. Я помню этот прекрасный зеленый город, который нынче называют „город-ад“», — сообщила женщина.
Омичка вспомнила и про «режим черного неба», объявление которого стало нормой. Это происходит теперь не реже одного-двух раз в неделю.
«Нас покрывает газовым облаком, мы дышим этилмеркаптаном и прочими прелестями. У нас в Октябрьском районе просто невозможно окно открыть. Нас хотя бы чуть-чуть спасают наши „зеленые друзья“», — подчеркнула «адвокат омских деревьев».
По словам женщины, омичам интересно гулять в парках и скверах, дышать свежим воздухом. В итоге омичка предложила не устраивать такие «зеленые комиссии», где сидят и решают, сколько сегодня убьют деревьев. Также она напомнила, что в Омске все плохо с приживаемостью деревьев.
«Хотите, я встану на колени? Перестаньте убивать омские деревья. Вы, ваши дети всем этим дышат. Мы живем все вместе. Почему мы сами себя убиваем? Я хочу достучаться до вашего сердца, не до разума, не до каких-то экономических ваших соображений и выгод. Это живое… Это как убить человека», — обратилась омичка.
В ответ на эмоциональное выступление женщины, председатель комиссии, первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков отметил, что если комиссия откажет в вырубке, а у обратившихся есть разрешение на строительство, они в любом случае по закону обжалуют это решение. Он также предложил ходить на градостроительные советы, где принимаются решения о строительстве зданий, центров и других объектов.
«Я думаю, если вы до них эту мысль донесете, и на том первоначальном этапе можно еще где-то какие-то изменения вносить. В нашей части, где уже выданы разрешения на строительство, где люди по закону получили эти земельные участки, мы с вами максимально здесь только должны минимизировать ущерб и по возможности сохранить и преумножить деревья», — подчеркнул Горчаков.
Напомним, вчера на сайте Города55 вышло сразу несколько новостей о планируемых вырубках деревьев в Омске. В микрорайоне Заозерный омичи готовы пожертвовать березовой рощей ради парковки, на Красном пути компания Ольшанских добилась перевода участка под сквером в зону «промназначения», а у кинотеатра «Маяковский» хотят благоустроить сквер под кладбищем.