Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе

Как уже сообщал Город55, ежедневно десятки рабочих устраняют неполадки на сетях водоснабжения и теплоснабжения в Омске. На улице Омская планируется заменить около 100 метров трубопровода. Работы продолжаются и в городке Нефтяников, где затапливало помещение кафе. Кроме того, на необходимые точки направляют специалистов из районов Омской области.