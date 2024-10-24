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Posted 24 октября, 04:37

Published 24 октября, 04:37

Modified 24 октября, 04:43

Updated 24 октября, 04:43

Омичам пришлось несколько часов сидеть без воды и света из-за остановки насосов

Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе

24 октября 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney

Омичам пришлось несколько часов сидеть без воды и света из-за остановки насосов

В настоящее время ситуация стабилизирована, воду и свет включили.

Вчера, 23 октября, по омским пабликам прошла информация о том, что значительная часть домов в Октябрьском округе осталась без воды. Как уточнили Городу55 в пресс-службе омского Водоканала, водоснабжение отключилось вовсе не из-за порыва на сетях, а из-за неполадок со светом.

«Временное отсутствие воды вчера было вызвано отключением электроэнергии на сетях Омскэнерго. Из-за этого произошла остановка насосов, подающих воду. Ситуация стабилизирована», — рассказали Городу55 в организации.

Согласно актуальным на 24 октября данным, в Омске наблюдается значительно меньше отключений горячей воды. Эту информацию омичи могут проверить самостоятельно на сервисе администрации.

Фото: Администрация города Омска

Как уже сообщал Город55, ежедневно десятки рабочих устраняют неполадки на сетях водоснабжения и теплоснабжения в Омске. На улице Омская планируется заменить около 100 метров трубопровода. Работы продолжаются и в городке Нефтяников, где затапливало помещение кафе. Кроме того, на необходимые точки направляют специалистов из районов Омской области.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Горячая вода#Водоснабжение#Электроэнергия#Рабочие#Новости#Трубопровод#Неполадки#Отключения
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