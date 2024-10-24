Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе

Posted 24 октября, 04:37
Published 24 октября, 04:37
Modified 24 октября, 04:43
Updated 24 октября, 04:43
Вчера, 23 октября, по омским пабликам прошла информация о том, что значительная часть домов в Октябрьском округе осталась без воды. Как уточнили Городу55 в пресс-службе омского Водоканала, водоснабжение отключилось вовсе не из-за порыва на сетях, а из-за неполадок со светом.
«Временное отсутствие воды вчера было вызвано отключением электроэнергии на сетях Омскэнерго. Из-за этого произошла остановка насосов, подающих воду. Ситуация стабилизирована», — рассказали Городу55 в организации.
Согласно актуальным на 24 октября данным, в Омске наблюдается значительно меньше отключений горячей воды. Эту информацию омичи могут проверить самостоятельно на сервисе администрации.
Как уже сообщал Город55, ежедневно десятки рабочих устраняют неполадки на сетях водоснабжения и теплоснабжения в Омске. На улице Омская планируется заменить около 100 метров трубопровода. Работы продолжаются и в городке Нефтяников, где затапливало помещение кафе. Кроме того, на необходимые точки направляют специалистов из районов Омской области.