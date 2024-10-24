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Posted 24 октября, 06:05

Published 24 октября, 06:05

Modified 24 октября, 06:29

Updated 24 октября, 06:29

Омский «Авангард» отсудил у организаторов концерта Басты более 2 млн рублей

Омский ХК «Авангард» отсудил у организаторов сорванного концерта Басты более 2 млн

24 октября 2024, 06:05
Фото: ХК «Авангард»

Омский «Авангард» отсудил у организаторов концерта Басты более 2 млн рублей

Мероприятие должно было состояться в апреле, но этого так и не произошло.

На организаторов сорванного концерта Басты в Омске подали в суд. Истцом оказался хоккейный клуб «Авангард», арендодатель «G-Drive Арены». Концерт в Омске был запланирован на 22 апреля, мероприятие должно было собрать толпы фанатов и подарить им незабываемые эмоции. Однако вместо концерта пришлось решать проблемы с судебным разбирательством, пишет «РБК Омск».

«Авангард» взыскал с организаторов концерта компании «Небо Рекордс» более 2 млн рублей. Основной причиной обращения в суд стала неуплата аренды в размере 1,9 млн рублей, что ставит под сомнение репутацию организаторов.

Тем не менее, ответчик — «Небо Рекордс» — не согласился с требованиями. По их словам, договор аренды не был заключен, поскольку на нем отсутствовала подпись генерального директора. В дополнение к этому, руководство компании ссылалось на плохие продажи билетов, вызванные трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Они просили снизить арендную плату до 1,3 млн рублей, однако суд пришёл к выводу, что проект договора был рассмотрен после теракта и никаких возражений не последовало.

Решение арбитражного суда подтвердило законность требований ХК «Авангард». Суд взыскал с организаторов не только основную сумму долга, но и неустойку за просрочку. Это неустойка за период с 16 апреля до 29 августа в сумме 257,4 тысяч с ее последующим начислением из расчета 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с 30 августа по день фактического исполнения обязательства, и еще 33,8 тысяч госпошлины.

Ранее Город55 писал о переносе другого музыкального мероприятия на 2025 год, это концерт омской группы «5УТРА».

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#Кристина Антоносян#Авангард#Омск#Суд#Аренда#Билеты#Новости#Концерт#Теракт#Баста#Перенос
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