Омский ХК «Авангард» отсудил у организаторов сорванного концерта Басты более 2 млн

Тем не менее, ответчик — «Небо Рекордс» — не согласился с требованиями. По их словам, договор аренды не был заключен, поскольку на нем отсутствовала подпись генерального директора. В дополнение к этому, руководство компании ссылалось на плохие продажи билетов, вызванные трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Они просили снизить арендную плату до 1,3 млн рублей, однако суд пришёл к выводу, что проект договора был рассмотрен после теракта и никаких возражений не последовало.