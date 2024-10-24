Модульбанк упростил вывод выручки с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 06:34
Published 24 октября, 06:34
Modified 24 октября, 06:34
Updated 24 октября, 06:34
Согласно исследованиям Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском e-commerce составляет 1400 рублей, а совокупные траты россиян на маркетплейсах в первые шесть месяцев текущего года уже достигли 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота электронной коммерции. Об этом пишет портал inkazan.ru.
Совершенствуются также и сами онлайн-площадки. В этом им помогают финансовые учреждения, которые находят в подобном сотрудничестве взаимную выгоду. Крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие, предоставляют различные финансовые услуги и продукты, которые адаптированы под потребности клиентов маркетплейсов.
Об увеличении количества маркетплейсов, с которых селлеры могут вывести выручку на свои счета без лимитов и комиссии, в том числе и на счета физических лиц, заявил Модульбанк. К уже находившимся в данном списке AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» добавились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.
За десять лет своей работы Модульбанку удалось подключить к своим сервисам, среди которых сопровождение закупок за границей, сервис для управления магазинами и другие, более 25 тысяч селлеров. Различные продукты банка, предназначенные для продавцов на онлайн-площадках, помогают им выходить на маркетплейсы с меньшими рисками и большей выручкой.