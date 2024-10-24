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Posted 24 октября 2024, 06:34

Published 24 октября 2024, 06:34

Modified 24 октября 2024, 06:34

Updated 24 октября 2024, 06:34

Модульбанк упростил вывод выручки с 10 маркетплейсов

Модульбанк упростил вывод выручки с 10 маркетплейсов

24 октября 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney.
Торговля на маркетплейсах набирает популярность. На данные площадки приходит большое количество производителей, а покупатели, в свою очередь, всё чаще предпочитают интернет-магазины.

Согласно исследованиям Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском e-commerce составляет 1400 рублей, а совокупные траты россиян на маркетплейсах в первые шесть месяцев текущего года уже достигли 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота электронной коммерции. Об этом пишет портал inkazan.ru.

Совершенствуются также и сами онлайн-площадки. В этом им помогают финансовые учреждения, которые находят в подобном сотрудничестве взаимную выгоду. Крупнейшие банки страны, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие, предоставляют различные финансовые услуги и продукты, которые адаптированы под потребности клиентов маркетплейсов.

Об увеличении количества маркетплейсов, с которых селлеры могут вывести выручку на свои счета без лимитов и комиссии, в том числе и на счета физических лиц, заявил Модульбанк. К уже находившимся в данном списке AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» добавились «Детский мир», Lamoda, «Лемана ПРО», «Магнит Маркет» и Flowwow.

За десять лет своей работы Модульбанку удалось подключить к своим сервисам, среди которых сопровождение закупок за границей, сервис для управления магазинами и другие, более 25 тысяч селлеров. Различные продукты банка, предназначенные для продавцов на онлайн-площадках, помогают им выходить на маркетплейсы с меньшими рисками и большей выручкой.

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