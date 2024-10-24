Модульбанк упростил вывод выручки с 10 маркетплейсов

За десять лет своей работы Модульбанку удалось подключить к своим сервисам, среди которых сопровождение закупок за границей, сервис для управления магазинами и другие, более 25 тысяч селлеров. Различные продукты банка, предназначенные для продавцов на онлайн-площадках, помогают им выходить на маркетплейсы с меньшими рисками и большей выручкой.