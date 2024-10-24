Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами

В 2024 году в России минимальный возраст выхода на пенсию по старости — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. При этом есть те граждане, которые могут выйти на пенсию раньше положенного, такое право дает страховой или специальный стаж, работа в определенной сфере, населенном пункте и другие условия. Разберемся, как оформить пенсию досрочно и так ли это сложно, как кажется.