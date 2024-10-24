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Posted 24 октября, 03:00

Published 24 октября, 03:00

Modified 24 октября, 03:00

Updated 24 октября, 03:00

Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами

Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами

24 октября 2024, 03:00
Фото: 1MI
Многие думают, что выйти на пенсию раньше определенного возраста невозможно, но это совсем не так. Разберемся, кто может претендовать на это право и что нужно делать, чтобы завершить процесс быстро.

Что означает досрочный выход на пенсию

В 2024 году в России минимальный возраст выхода на пенсию по старости — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. При этом есть те граждане, которые могут выйти на пенсию раньше положенного, такое право дает страховой или специальный стаж, работа в определенной сфере, населенном пункте и другие условия. Разберемся, как оформить пенсию досрочно и так ли это сложно, как кажется.

Виды досрочных пенсий

Существует несколько вариантов досрочного выхода на пенсию. Вот некоторые из них, как правило, самые распространенные:

По выслуге лет

Согласно данным портала Госуслуги, стать пенсионером по выслуге лет могут федеральные государственные служащие, государственные гражданские служащие регионов России и муниципальные служащие, военные, сотрудники Росгвардии, УФСИН и МВД, а также пожарные, космонавты и работники летно-испытательного состава.

Специалисты этих профессий могут претендовать на такой вид пенсии при наличии необходимого рабочего стажа. Отмечается, что размеры пенсии и порядок назначения у каждого региона свои.

По стажу работы

Раньше положенного на пенсию могут выйти россияне, имеющие длительный трудовой стаж. Для женщин он составляет 37 лет, а для мужчин 42 года. Стоит учесть, что трудовым стажем считается только та работа, во время которой уплачивались страховые взносы в Социальный фонд. Также сюда входит прохождение службы в армии как на контрактной, так и на призывной основе, и участие в спецоперации.

Россияне могут досрочно выйти на пенсию несколькими способамиРоссияне могут досрочно выйти на пенсию несколькими способами
Россияне могут досрочно выйти на пенсию несколькими способами. Фото: 1MI

При работе во вредных и тяжелых условиях

Вредные и тяжелые условия труда — еще одна причина досрочного выхода на пенсию. Согласно постановлению Кабинета Министров СССР от 26.01.1991, к этой категории относится работа в горах, на металлургических и химических производствах, вождение общественного транспорта, а также работа с атомной энергетикой и промышленностью. С полным списком можно ознакомиться в постановлении.

По профессии

Досрочно выйти на пенсию позволено педагогам, имеющим стаж работы более 25 лет. Врачи и медперсонал могут досрочно стать пенсионерами после 30 лет работы в городе или после 25 лет работы в сельской местности. Такие же условия работают в случае с артистами театров.

При работе на Крайнем Севере

Работники районов Крайнего Севера также могут уйти на пенсию досрочно. Для мужчин необходимо проработать на этой местности 15 лет или 20 лет в приравненных к Крайнему Северу регионах. Общий стаж работы должен составлять не менее 25 лет. Для женщин сохраняются те же условия, снижается только общий стаж работы — он должен составлять не менее 20 лет.

Работа на Крайнем Севере — основание для досрочной пенсииРабота на Крайнем Севере — основание для досрочной пенсии
Работа на Крайнем Севере — основание для досрочной пенсии. Фото: 1MI

По социальным обстоятельствам

Социальные показания — еще одна причина досрочного выхода на пенсию. Такой способ будет работать для многодетных матерей, воспитывающих трех и более детей до восьми лет. Также в эту категорию попадают инвалиды и их опекуны, возрастные сроки рассчитываются индивидуально.

Если пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, могут выйти на пенсию на 10 лет раньше установленного возраста. При этом возраст таких специалистов не может быть меньше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин.

Условия для назначения досрочной пенсии

Чтобы досрочно выйти на пенсию, нужно учитывать ряд важных условий. В этом случае играет роль возраст, страховой и специальный стаж, пенсионный коэффициент, род деятельности и количество детей.

  • Страховой стаж — это сложенные вместе периоды работы, во время которых с зарплаты гражданина оплачивались страховые взносы;
  • Специальный стаж — общая продолжительность работы в определенных профессиях, которые дают право на досрочное назначение пенсии.
  • Пенсионный коэффициент — сумма коэффициентов, индивидуальная для каждого гражданина. Она начисляется за каждый год страхового стажа и должна составлять не менее 30 для выхода на пенсию досрочно. Узнать размер своего коэффициента можно с помощью выписки на портале Госуслуг.
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Могут ли отказать в досрочном выходе на пенсию

Да, гражданину могут отказать в досрочном выходе на пенсию. Решение об отказе выносит управление Пенсионного Фонда России.

Документы, необходимые для оформления досрочной пенсии

Для оформления достаточной пенсии необходимы следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ;
  • СНИЛС;
  • трудовая книжка или выписка из ЭТК;
  • заявление.

Куда обращаться, если хочешь досрочную пенсию

Чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно обратиться в Социальный фонд России по месту жительства, а также в МФЦ или в СФР. Подавать обращение можно в любое время после того, как накопили нужный стаж или достигли требуемого возраста.

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