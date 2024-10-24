Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами

Posted 24 октября, 03:00
Published 24 октября, 03:00
Modified 24 октября, 03:00
Updated 24 октября, 03:00
В 2024 году в России минимальный возраст выхода на пенсию по старости — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. При этом есть те граждане, которые могут выйти на пенсию раньше положенного, такое право дает страховой или специальный стаж, работа в определенной сфере, населенном пункте и другие условия. Разберемся, как оформить пенсию досрочно и так ли это сложно, как кажется.
Существует несколько вариантов досрочного выхода на пенсию. Вот некоторые из них, как правило, самые распространенные:
Согласно данным портала Госуслуги, стать пенсионером по выслуге лет могут федеральные государственные служащие, государственные гражданские служащие регионов России и муниципальные служащие, военные, сотрудники Росгвардии, УФСИН и МВД, а также пожарные, космонавты и работники летно-испытательного состава.
Специалисты этих профессий могут претендовать на такой вид пенсии при наличии необходимого рабочего стажа. Отмечается, что размеры пенсии и порядок назначения у каждого региона свои.
Раньше положенного на пенсию могут выйти россияне, имеющие длительный трудовой стаж. Для женщин он составляет 37 лет, а для мужчин 42 года. Стоит учесть, что трудовым стажем считается только та работа, во время которой уплачивались страховые взносы в Социальный фонд. Также сюда входит прохождение службы в армии как на контрактной, так и на призывной основе, и участие в спецоперации.
Вредные и тяжелые условия труда — еще одна причина досрочного выхода на пенсию. Согласно постановлению Кабинета Министров СССР от 26.01.1991, к этой категории относится работа в горах, на металлургических и химических производствах, вождение общественного транспорта, а также работа с атомной энергетикой и промышленностью. С полным списком можно ознакомиться в постановлении.
Досрочно выйти на пенсию позволено педагогам, имеющим стаж работы более 25 лет. Врачи и медперсонал могут досрочно стать пенсионерами после 30 лет работы в городе или после 25 лет работы в сельской местности. Такие же условия работают в случае с артистами театров.
Работники районов Крайнего Севера также могут уйти на пенсию досрочно. Для мужчин необходимо проработать на этой местности 15 лет или 20 лет в приравненных к Крайнему Северу регионах. Общий стаж работы должен составлять не менее 25 лет. Для женщин сохраняются те же условия, снижается только общий стаж работы — он должен составлять не менее 20 лет.
Социальные показания — еще одна причина досрочного выхода на пенсию. Такой способ будет работать для многодетных матерей, воспитывающих трех и более детей до восьми лет. Также в эту категорию попадают инвалиды и их опекуны, возрастные сроки рассчитываются индивидуально.
Граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, могут выйти на пенсию на 10 лет раньше установленного возраста. При этом возраст таких специалистов не может быть меньше 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин.
Чтобы досрочно выйти на пенсию, нужно учитывать ряд важных условий. В этом случае играет роль возраст, страховой и специальный стаж, пенсионный коэффициент, род деятельности и количество детей.
Да, гражданину могут отказать в досрочном выходе на пенсию. Решение об отказе выносит управление Пенсионного Фонда России.
Для оформления достаточной пенсии необходимы следующие документы:
Чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно обратиться в Социальный фонд России по месту жительства, а также в МФЦ или в СФР. Подавать обращение можно в любое время после того, как накопили нужный стаж или достигли требуемого возраста.