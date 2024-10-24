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Posted 24 октября, 07:16

Published 24 октября, 07:16

Modified 24 октября, 09:37

Updated 24 октября, 09:37

Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса

Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса

24 октября 2024, 07:16
Организации, которые занимаются забором, очисткой и распределением воды, могут не платить налог на имущество.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил новый пакет налоговой поддержки, направленный на стимулирование предпринимательской активности и привлечение инвестиций в ключевые сферы экономики. Этот шаг стал возможным благодаря поддержке депутатского корпуса областного парламента, который принял закон о налоговых льготах для предприятий, готовых инвестировать в создание новых или реконструкцию действующих объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.

Одной из главных мер, предусмотренных новым законодательством, является освобождение от налога на имущество для организаций, занимающихся забором, очисткой и распределением воды. Эта инициатива будет действовать с обратной силой, начиная с 1 января 2024 года. У предприятий появится возможность сэкономить средства, а также направить на модернизацию оборудования, что, в свою очередь, поможет улучшить качество водоснабжение омичей.

Кроме того, в рамках нового пакета предлагается продлить минимальные ставки для бизнеса в 41 сфере экономической деятельности на упрощенной системе налогообложения до 2025–2026 годов. Предполагается, что ставки останутся на уровне 1% доходов и 5% от разницы между доходами и расходами, что создаст более благоприятные условия для малых и средних предприятий.

«В разработке законопроекта активно участвовали бизнес-объединения. Это наша долгожданная совместная инициатива, которая стала возможной благодаря решению Губернатора», — подчеркнула министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

В рамках предстоящих изменений планируется обновление параметров патентной системы налогообложения. Эти нововведения, разработанные в сотрудничестве с предпринимателями, нацелены на создание гармонии между налоговой поддержкой и поступлениями в бюджет. В частности, предлагается пересмотреть размеры дохода, служащего основой для расчета платы за патент. Для сектора розничной торговли стоимость патентов будет снижена по запросам бизнес-сообщества, что в свою очередь поможет уменьшить налоговую нагрузку. На 2025 год ожидается увеличение фиксированных страховых взносов на 8,4%.

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#Кристина Антоносян#Общество#Экономика#Бизнес#Омск#Инвестиции#Малый бизнес#Водоснабжение#Законодательство#Новости#Предприниматели
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