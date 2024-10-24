Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса

Posted 24 октября, 07:16
Published 24 октября, 07:16
Modified 24 октября, 09:37
Updated 24 октября, 09:37
Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил новый пакет налоговой поддержки, направленный на стимулирование предпринимательской активности и привлечение инвестиций в ключевые сферы экономики. Этот шаг стал возможным благодаря поддержке депутатского корпуса областного парламента, который принял закон о налоговых льготах для предприятий, готовых инвестировать в создание новых или реконструкцию действующих объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.
Одной из главных мер, предусмотренных новым законодательством, является освобождение от налога на имущество для организаций, занимающихся забором, очисткой и распределением воды. Эта инициатива будет действовать с обратной силой, начиная с 1 января 2024 года. У предприятий появится возможность сэкономить средства, а также направить на модернизацию оборудования, что, в свою очередь, поможет улучшить качество водоснабжение омичей.
Кроме того, в рамках нового пакета предлагается продлить минимальные ставки для бизнеса в 41 сфере экономической деятельности на упрощенной системе налогообложения до 2025–2026 годов. Предполагается, что ставки останутся на уровне 1% доходов и 5% от разницы между доходами и расходами, что создаст более благоприятные условия для малых и средних предприятий.
«В разработке законопроекта активно участвовали бизнес-объединения. Это наша долгожданная совместная инициатива, которая стала возможной благодаря решению Губернатора», — подчеркнула министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.
В рамках предстоящих изменений планируется обновление параметров патентной системы налогообложения. Эти нововведения, разработанные в сотрудничестве с предпринимателями, нацелены на создание гармонии между налоговой поддержкой и поступлениями в бюджет. В частности, предлагается пересмотреть размеры дохода, служащего основой для расчета платы за патент. Для сектора розничной торговли стоимость патентов будет снижена по запросам бизнес-сообщества, что в свою очередь поможет уменьшить налоговую нагрузку. На 2025 год ожидается увеличение фиксированных страховых взносов на 8,4%.