Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса

В рамках предстоящих изменений планируется обновление параметров патентной системы налогообложения. Эти нововведения, разработанные в сотрудничестве с предпринимателями, нацелены на создание гармонии между налоговой поддержкой и поступлениями в бюджет. В частности, предлагается пересмотреть размеры дохода, служащего основой для расчета платы за патент. Для сектора розничной торговли стоимость патентов будет снижена по запросам бизнес-сообщества, что в свою очередь поможет уменьшить налоговую нагрузку. На 2025 год ожидается увеличение фиксированных страховых взносов на 8,4%.