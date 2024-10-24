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Posted 24 октября, 08:52

Published 24 октября, 08:52

Modified 24 октября, 08:54

Updated 24 октября, 08:54

В Омске определили место для новой парковки на Комбинатской

Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин

24 октября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney

В Омске определили место для новой парковки на Комбинатской

В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.

В Советском округе Омска планируется создание новой парковки, занимающей площадь почти 5 тысяч квадратных метров. Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии города, на аукцион выставлен участок земли на улице Комбинатская, 10. Он предназначен для организации стоянки автомобилей. Условия аукциона предполагают, что арендатор сможет заключить договор на срок пять лет. Начальный размер выкупной стоимости участка– 924 745 рублей.

Фото: Скриншот с сайта «ГИС Торги»

Победителя аукциона объявят 18 ноября 2024 года, и пока не уточняется, будет ли новая парковка платной. Но если рассматривать вопрос с точки зрения вместимости, на этой стоянке сможет разместиться около 250 автомобилей, учитывая, что один автомобиль занимает среднюю площадь в 20 квадратных метров.

Напомним, что в Омске утвердили новые нормативы для парковок в жилых зонах: теперь новостройки будут обеспечены машиноместами на 30% вместо 50.

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#Екатерина Тараленко#Город#Омск#Мэрия#Омская область#Аренда#Аукцион#Парковка#Новости#Советский округ#Договор#Новостройки#Нормативы#Автомобили#Жилые зоны
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