Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин

Победителя аукциона объявят 18 ноября 2024 года, и пока не уточняется, будет ли новая парковка платной. Но если рассматривать вопрос с точки зрения вместимости, на этой стоянке сможет разместиться около 250 автомобилей, учитывая, что один автомобиль занимает среднюю площадь в 20 квадратных метров.