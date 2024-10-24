Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин

Posted 24 октября, 08:52
Published 24 октября, 08:52
Modified 24 октября, 08:54
Updated 24 октября, 08:54
В Советском округе Омска планируется создание новой парковки, занимающей площадь почти 5 тысяч квадратных метров. Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии города, на аукцион выставлен участок земли на улице Комбинатская, 10. Он предназначен для организации стоянки автомобилей. Условия аукциона предполагают, что арендатор сможет заключить договор на срок пять лет. Начальный размер выкупной стоимости участка– 924 745 рублей.
Победителя аукциона объявят 18 ноября 2024 года, и пока не уточняется, будет ли новая парковка платной. Но если рассматривать вопрос с точки зрения вместимости, на этой стоянке сможет разместиться около 250 автомобилей, учитывая, что один автомобиль занимает среднюю площадь в 20 квадратных метров.
Напомним, что в Омске утвердили новые нормативы для парковок в жилых зонах: теперь новостройки будут обеспечены машиноместами на 30% вместо 50.