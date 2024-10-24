ЕР: Проект бюджета на 2025–2027 годы одобрен в первом чтении

Также будет продолжена программа семейной ипотеки, будет проиндексирован материнский капитал. Капитальным ремонтом будет охвачено более 3,2 тыс. школ. К 2030 году планируется также построить свыше ста новых детских садов и отремонтировать более 800. Дополнительные средства будут направлены на развитие техникумов и кампусов мирового уровня, с целью создать 25 таких объектов к 2030 году и 40 к 2036 году.