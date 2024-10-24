ЕР: Проект бюджета на 2025–2027 годы одобрен в первом чтении

Posted 24 октября, 15:31
Published 24 октября, 15:31
Modified 24 октября, 15:31
Updated 24 октября, 15:31
Партия «Единая Россия» поддержала проект федерального бюджета на 2025–2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает финансирование ключевых социальных и оборонных инициатив, а также поддержку участников СВО и их семей. Владимир Якушев, исполняющий обязанности секретаря генсовета партии, акцентировал внимание на том, что приоритетом остаются социальные обязательства и программы, предложенные партией. Об этом пишет mkset.
Одна из ключевых задач — социальная поддержка, в том числе индексация пенсий работающим пенсионерам. В следующем году размер средней страховой пенсии по старости составит 24 тыс. рублей. Также предусмотрено выделение 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми, включая около 4 трлн рублей на выплату единого детского пособия в течение трех лет.
Также будет продолжена программа семейной ипотеки, будет проиндексирован материнский капитал. Капитальным ремонтом будет охвачено более 3,2 тыс. школ. К 2030 году планируется также построить свыше ста новых детских садов и отремонтировать более 800. Дополнительные средства будут направлены на развитие техникумов и кампусов мирового уровня, с целью создать 25 таких объектов к 2030 году и 40 к 2036 году.
Финансирование вырастет и в культурной сфере, затронув почти восемь тысяч учреждений, включая музеи, театры и школы искусств. Программа «Земский работник культуры» охватит более 2,5 тыс. человек. В стране ежегодно будет строиться не менее 350 спортивных комплексов и обустраиваться 5 тыс. городских пространств.
Здравоохранение также выиграет от увеличенного финансирования. Средства будут выделены на модернизацию первичного звена и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поддержка коснется и регионов, включая списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам и продолжение программ по переселению из аварийного жилья, пишет er.ru.
Между первым и вторым чтениями документа в Госдуме «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета. Для этого в ближайшее время пройдет заседание программной комиссии, сказал Владимир Якушев.