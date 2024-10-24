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Posted 24 октября, 10:09

Published 24 октября, 10:09

Modified 24 октября, 10:11

Updated 24 октября, 10:11

Суд рассмотрит право детей из пробирки на пенсию после смерти отца

«Дети из пробирки» в центре спора: Конституционный суд решает судьбу тысяч семей

24 октября 2024, 10:09
Фото: 1MI

Суд рассмотрит право детей из пробирки на пенсию после смерти отца

В Конституционном суде РФ рассматривается прецедентное дело о праве на пенсию для детей, зачатых после смерти отца с помощью ЭКО, что может привести к изменению законодательства и защите прав тысяч детей, рожденных с использованием этой технологии.

В Конституционном суде РФ начались дебаты по вопросу о правах на получение пенсии для детей, родившихся после смерти отца, при использовании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), как сообщают Новые известия. Один случай, связанный с Марией из Санкт-Петербурга, которая в 2016 году, спустя несколько месяцев после смерти мужа, родила близнецов после использования спермы мужа. После того, как женщина заявила на получение пенсии для детей, ей было отказано, поскольку ее муж не содержал их до смерти.

Мария оспорила это решение в Конституционном суде, считая, что закон не защищает права детей, родившихся после смерти родителя при помощи ЭКО. Однако, представитель правительства Михаил Барщевский заявил о возможных злоупотреблениях данной технологией.

В России ЭКО становится все более популярным, только в 2023 году родились более 32 тысяч детей, зачатых с помощью этой технологии. В общей сложности количество детей «из пробирки» в стране уже приблизилось к 400 тысячам.

Напомним, что в сфере здравоохранения России важное внимание уделяется здоровью будущих мам и новорожденных. Был проведен анализ, который позволил сравнить доступность медицинской помощи для беременных женщин и детей в России и других странах.

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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Дети#Демография#Правительство#Законодательство#Санкт-Петербург#Новости#ЭКО#Конституционный суд РФ#Защита прав детей
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