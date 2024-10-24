«Дети из пробирки» в центре спора: Конституционный суд решает судьбу тысяч семей

В Конституционном суде РФ начались дебаты по вопросу о правах на получение пенсии для детей, родившихся после смерти отца, при использовании экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), как сообщают Новые известия. Один случай, связанный с Марией из Санкт-Петербурга, которая в 2016 году, спустя несколько месяцев после смерти мужа, родила близнецов после использования спермы мужа. После того, как женщина заявила на получение пенсии для детей, ей было отказано, поскольку ее муж не содержал их до смерти.