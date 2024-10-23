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Posted 23 октября, 06:29

Published 23 октября, 06:29

Modified 23 октября, 06:36

Updated 23 октября, 06:36

Омские павлины начали период ухаживаний за самочками

В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты

23 октября 2024, 06:29
Фото: 1MI

Омские павлины начали период ухаживаний за самочками

Сейчас у самцов начался период ухаживания за противоположным полом для создания потомства.

В Большереченском зоопарке Омской области сейчас наблюдается удивительное зрелище — павлины, в разгаре своего периода ухаживания, радуют посетителей великолепием своего оперения. Самцы, распустив свои яркие «веера», с гордостью демонстрируют красоту своих шикарных хвостов, привлекая внимание не только соседок, но и восхищенных зрителей.

Каждый павлин стремится выделиться среди остальных, ведь чем более впечатляющим будет его «веер», тем больше шансов завоевать сердце избранницы. Молодые особи, хоть и не могут похвастаться таким же роскошным оперением, как их более опытные сородичи, не уступают в энтузиазме. Их танцы и ухаживания вызывают искреннее восхищение у посетителей зоопарка.

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Фото: Большереченский зоопарк

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Зоопарк#Новости#Большереченский зоопарк#Большереченский район
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