В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты

Каждый павлин стремится выделиться среди остальных, ведь чем более впечатляющим будет его «веер», тем больше шансов завоевать сердце избранницы. Молодые особи, хоть и не могут похвастаться таким же роскошным оперением, как их более опытные сородичи, не уступают в энтузиазме. Их танцы и ухаживания вызывают искреннее восхищение у посетителей зоопарка.