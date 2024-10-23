В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты

Posted 23 октября, 06:29
Published 23 октября, 06:29
Modified 23 октября, 06:36
Updated 23 октября, 06:36
В Большереченском зоопарке Омской области сейчас наблюдается удивительное зрелище — павлины, в разгаре своего периода ухаживания, радуют посетителей великолепием своего оперения. Самцы, распустив свои яркие «веера», с гордостью демонстрируют красоту своих шикарных хвостов, привлекая внимание не только соседок, но и восхищенных зрителей.
Каждый павлин стремится выделиться среди остальных, ведь чем более впечатляющим будет его «веер», тем больше шансов завоевать сердце избранницы. Молодые особи, хоть и не могут похвастаться таким же роскошным оперением, как их более опытные сородичи, не уступают в энтузиазме. Их танцы и ухаживания вызывают искреннее восхищение у посетителей зоопарка.
Большереченский зоопарк поделился снимками одного из самых красивых обитателей зоопарка.
Ранее Город55 писал о другом милом случае из Большереченского зоопарка. Там у пары макак родился малыш, и представители зоопарка предложили выбрать подписчикам для него имя.