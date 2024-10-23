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Posted 23 октября, 12:16

Published 23 октября, 12:16

Modified 23 октября, 12:18

Updated 23 октября, 12:18

В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла

В омском минсельхозе рассказали, столкнется ли регион с дефицитом сливочного масла

23 октября 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
По данным Минсельхоза, в текущем году объемы производства сливочного масла остаются стабильными.

До недавнего времени в некоторых источниках высказывались опасения о возможном дефиците сливочного масла. Министерство сельского хозяйства России недавно объявило, что запасов масла в стране хватит на всех желающих. С начала года и до августа отечественные производители выпустили 221,2 тысячи тонн масла, что практически соответствует показателям прошлого года.

Специалисты уверены, что производство масла в ближайшее время будет только расти. Это связано с увеличением объемов производства молока в стране, что, в свою очередь, означает, что сливочного масла станет больше как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Производители заявляют, что не собираются снижать объемы производства, так как уверены в стабильном спросе на свою продукцию. В Омской области ситуация с маслом также стабильна: местные компании полностью удовлетворяют потребности региона и не планируют сокращать выпуск. За первые восемь месяцев этого года они произвели 8,1 тысячи тонн масла, что соответствует прошлогодним показателям.

Напомним, ранее Город55 сообщил, что Курганской области Россельхознадзор выявил поставки сливочного масла «Традиционное» с жирностью 82,5% неизвестного происхождения. Информация была получена через ФГИС «Меркурий».

В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Производство#Новости#Минсельхоз#Масло#Сливочное масло
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