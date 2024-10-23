В Омске нашли подрядчика для обследований метромоста

Posted 23 октября, 11:29
Published 23 октября, 11:29
Modified 23 октября, 11:31
Updated 23 октября, 11:31
Бюджетное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заключило очередной контракт, связанный с обслуживанием метромоста. На этот раз оно нашло подрядчика, который будет «оказывать услуги по содержанию» метромоста «в части периодического обследования эксплуатируемых мостовых сооружений».
Из техзадания следует, что обследовать мост нужно «на предмет выявления дефектов, нарушений и повреждений». По итогам нужно будет создавать отчет «на бумажном носителе», в виде брошюры. Контракт будет действовать до 28 декабря 2024 года, его стоимость — 1,54 млн рублей. Поставщиком услуги стал СибАДИ.
На прошлой неделе Город55 писал о том, что то же БУ ищет подрядчика, который заменит отбойники на метромосту. Начальная цена контракта в этом случае — 14 млн рублей.