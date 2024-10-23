В Омске нашли подрядчика для обследований метромоста

Из техзадания следует, что обследовать мост нужно «на предмет выявления дефектов, нарушений и повреждений». По итогам нужно будет создавать отчет «на бумажном носителе», в виде брошюры. Контракт будет действовать до 28 декабря 2024 года, его стоимость — 1,54 млн рублей. Поставщиком услуги стал СибАДИ.