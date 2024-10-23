Тепловая беда: в конце октября в Омске все еще остается без отопления 42 дома

Posted 23 октября, 06:05
Published 23 октября, 06:05
Modified 23 октября, 06:07
Updated 23 октября, 06:07
В Омске продолжается напряжённая борьба с проблемами в системе теплоснабжения. В недавнем эфире ГТРК «Иртыш» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов проинформировал о текущей ситуации и принимаемых мерах для её улучшения.
Ахмалетдинов отметил, что прокуратура внимательно следит за вопросами, связанными с качеством теплоснабжения и состоянием теплоисточников.
«Нами налажено поступление информации, это и взаимодействие с государственной жилищной инспекцией и Сибирским управлением Ростехнадзора, мониторим средства массовой информации. Все обращения граждан, которые к нам поступают, не остаются без внимания, мы проводим по каждой проверке», — комментирует начальник управления прокуратуры.
На сегодняшний день в Омске зарегистрировано около двенадцати аварий на теплосетях, которые обслуживаются акционерным обществом «Тепловая компания». Из-за этих инцидентов 42 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды. Представители компании обещали устранить возникшие проблемы в течение суток, а прокуратура будет следить за тем, чтобы это обещание было выполнено.
Артур Ахмалетдинов подчеркнул, что прокуратура уже направила официальное представление к руководству «Тепловой компании» с требованием сразу же устранить все нарушения. В случае, если устранение неполадок затянется, ответственные лица могут столкнуться с административными санкциями.
Напомним, ранее сообщалось, что предприниматель планирует приобрести пристройку, где находится тепловой узел многоквартирного дома. Жители выражают обеспокоенность возможными изменениями в предоставлении коммунальных услуг.