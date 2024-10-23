Тепловая беда: в конце октября в Омске все еще остается без отопления 42 дома

На сегодняшний день в Омске зарегистрировано около двенадцати аварий на теплосетях, которые обслуживаются акционерным обществом «Тепловая компания». Из-за этих инцидентов 42 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды. Представители компании обещали устранить возникшие проблемы в течение суток, а прокуратура будет следить за тем, чтобы это обещание было выполнено.