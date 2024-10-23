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Posted 23 октября, 06:05

Published 23 октября, 06:05

Modified 23 октября, 06:07

Updated 23 октября, 06:07

В Омске 42 дома все еще остаются без тепла из-за аварий на теплосетях

Тепловая беда: в конце октября в Омске все еще остается без отопления 42 дома

23 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI

В Омске 42 дома все еще остаются без тепла из-за аварий на теплосетях

В Омске выявлено 12 аварий на теплосетях, оставивших 42 дома без отопления и горячей воды. Прокуратура активно контролирует ситуацию и требует от «Тепловой компании» немедленного устранения нарушений.

В Омске продолжается напряжённая борьба с проблемами в системе теплоснабжения. В недавнем эфире ГТРК «Иртыш» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Артур Ахмалетдинов проинформировал о текущей ситуации и принимаемых мерах для её улучшения.

Ахмалетдинов отметил, что прокуратура внимательно следит за вопросами, связанными с качеством теплоснабжения и состоянием теплоисточников.

«Нами налажено поступление информации, это и взаимодействие с государственной жилищной инспекцией и Сибирским управлением Ростехнадзора, мониторим средства массовой информации. Все обращения граждан, которые к нам поступают, не остаются без внимания, мы проводим по каждой проверке», — комментирует начальник управления прокуратуры.

На сегодняшний день в Омске зарегистрировано около двенадцати аварий на теплосетях, которые обслуживаются акционерным обществом «Тепловая компания». Из-за этих инцидентов 42 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды. Представители компании обещали устранить возникшие проблемы в течение суток, а прокуратура будет следить за тем, чтобы это обещание было выполнено.

Артур Ахмалетдинов подчеркнул, что прокуратура уже направила официальное представление к руководству «Тепловой компании» с требованием сразу же устранить все нарушения. В случае, если устранение неполадок затянется, ответственные лица могут столкнуться с административными санкциями.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматель планирует приобрести пристройку, где находится тепловой узел многоквартирного дома. Жители выражают обеспокоенность возможными изменениями в предоставлении коммунальных услуг.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Теплоснабжение#Отопление#Аварии#Горячая вода#Тепловая компания#Новости#Ростехнадзор#Многоквартирные дома
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