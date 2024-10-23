РЭО: Новые регионы переходят на российские стандарты обращения с ТКО

Летом текущего года три компании получили статус региональных операторов в новых областях. Первой из них является ГБУ «Экологический оператор Херсонской области», который обслуживает регион с населением 445 тысяч человек, где ежемесячно вывозится 7,5 тысячи тонн мусора на 12 полигонов. В ДНР с населением 2,2 миллиона человек начал работу регоператор ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», открывший семь филиалов и обеспечивающий вывоз 55 тысяч тонн отходов в месяц на 29 полигонов. В Запорожской области ГУП «ЭкологияРесурс» учредил три филиала, обслуживающих 620 тысяч человек, с ежемесячным вывозом 5,8 тысячи тонн отходов на три полигона.