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Posted 23 октября, 11:49

Published 23 октября, 11:49

Modified 23 октября, 11:49

Updated 23 октября, 11:49

РЭО: Новые регионы переходят на российские стандарты обращения с ТКО

РЭО: Новые регионы переходят на российские стандарты обращения с ТКО

23 октября 2024, 11:49
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) ведет мониторинг системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах уже начали функционировать региональные операторы.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новые территории постепенно адаптируются к российским стандартам обращения с отходами. По его словам, региональные операторы открывают свои представительства и заключают соглашения с компаниями, занимающимися вывозом отходов. Он также отметил, что в ЛНР планируют завершить внедрение института регоператоров в следующем году. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Летом текущего года три компании получили статус региональных операторов в новых областях. Первой из них является ГБУ «Экологический оператор Херсонской области», который обслуживает регион с населением 445 тысяч человек, где ежемесячно вывозится 7,5 тысячи тонн мусора на 12 полигонов. В ДНР с населением 2,2 миллиона человек начал работу регоператор ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», открывший семь филиалов и обеспечивающий вывоз 55 тысяч тонн отходов в месяц на 29 полигонов. В Запорожской области ГУП «ЭкологияРесурс» учредил три филиала, обслуживающих 620 тысяч человек, с ежемесячным вывозом 5,8 тысячи тонн отходов на три полигона.

Созданию системы управления ТКО в новых регионах способствует программа социально-экономического развития, утвержденная российским правительством. Напомним, что в сентябре срок действия программы был продлён до 2030 года.

Для полноценного функционирования системы обращения с ТКО в новых субъектах России планируется создание 11 мусороперерабатывающих заводов.

#Общество
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