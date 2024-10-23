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Posted 23 октября, 19:05

Published 23 октября, 19:05

Modified 23 октября, 19:09

Updated 23 октября, 19:09

Карл III

Раздетая девушка с провокационном плакатом пришла на встречу Карла III в Австралии

23 октября 2024, 19:05
Фото: usatoday.com
Карл III
Австралийка захватила с собой плакат с надписью «Чарльз, в твоем браке снова могут быть трое людей», отсылающий на высказывание принцессы Дианы в скандальном интервью BBC в 1995 году.

Вчера король Чарльз вместе с королевой Камиллой посетили Сидней и, можно предположить, визит оставил не самый приятный осадок. Во время поездки произошел возмутительный инцидент: во время того, как Чарльз с Камиллой шли к Сиднейскому оперному театру мимо толпы, молодая австралийка в нижнем белье начала выкрикивать провокации и достала плакат с соответствующей надписью.

На листке бумаги было написано: «Чарльз, в твоем браке снова могут быть трое людей». Это не просто фраза, а отрывок скандального интервью принцессы Дианы, которое она дала BBC в 1995 году. Принцессы Уэльская высказалась так о своем бывшем муже.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, что Диана и Чарльз развелись в 1992 году, а три года спустя в интервью Мартину Баширу для Panorama она сказала: «В этом браке нас было трое, так что было немного тесновато».

Диана намекала на Камиллу Паркер Боулз, с которой у Чарльза, по некоторым данным, начался роман еще до разрыва с принцессой. После смерти Дианы принц Чарльз женился на Камилле.

Отмечается, что в толпе были и другие настроения. Многие поклонники королевской семьи были в коронах, а некоторые держали плакаты с надписями «Мой король» или «Мы любим тебя, Чарльз». Гости махали руками зрителям, но неизвестно, слышали ли они крики блондинки со скандальными лозунгами, которые относились к ним обоим.

Источник: daily mail

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#Анастасия Баянова#Развлечения#Новости#КЦ
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