Прибыль страховой компании «Югория» с начала года выросла вдвое

«Югория» расширяет собственный агентский портфель, постоянно запуская новые сервисы для агентов, которых насчитывается уже почти 12 тысяч. По словам генерального директора компании Олега Овсяницкого, «Югория» уже не является чисто региональной компанией, так как ее доступные страховые сервисы, ранее пользовавшиеся популярностью только на Урале и в Сибири, уже широко востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральной части России, где темп роста предпринимательской деятельности достиг 123%.