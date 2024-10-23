Прибыль страховой компании «Югория» с начала года выросла вдвое

Posted 23 октября, 06:18
Published 23 октября, 06:18
Modified 23 октября, 06:18
Updated 23 октября, 06:18
Собственный капитал «Югории» показал рост на 19%, достигнув 14,6 млрд рублей, обеспечив доходность на акционерный капитал (ROE) 29,5%. Совокупные активы компании теперь равняются 49,6 млрд рублей.
С начала года компания выплатила свыше 12,9 млрд рублей, урегулировав порядка 100 тысяч страховых случаев. В числе самых масштабных выплат стоит упомянуть компенсацию в 190 млн рублей за погибшее грузовое судно его владельцу, пишет ТАСС.
Страховая компания «Югория» нарастила объемы корпоративных видов страхования и заключила сотрудничество с крупными лизинговыми компаниями, таким образом показав значительный темп роста — 167%. В настоящее время «Югория» выступает партнером лизинговых компаний CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и прочих. Партнерские отношения с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) помогли получить новые варианты взаимодействия с автомобильными дилерами и расширить свое влияние на рынке автострахования. «Югория» ведет совместную работу с 540 автодилерами России.
«Югория» расширяет собственный агентский портфель, постоянно запуская новые сервисы для агентов, которых насчитывается уже почти 12 тысяч. По словам генерального директора компании Олега Овсяницкого, «Югория» уже не является чисто региональной компанией, так как ее доступные страховые сервисы, ранее пользовавшиеся популярностью только на Урале и в Сибири, уже широко востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральной части России, где темп роста предпринимательской деятельности достиг 123%.