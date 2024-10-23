Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу

Posted 23 октября, 10:42
Published 23 октября, 10:42
Modified 23 октября, 11:33
Updated 23 октября, 11:33
Ранее в Омской области прокуратура региона после обращения граждан выявила нарушения, связанные со строительством ЖК на улице Пригородной. Оказалось, что участок земли, где находится причал, частично расположен в береговой полосе реки Иртыш и был незаконно передан в частные руки.
Этот участок был разделен: на одной части остался причал, а на другой началось строительство многоквартирного дома. Однако законы запрещают приватизацию земли в береговой полосе, предназначенной для общего пользования. В связи с этим заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров в июне 2024 года подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю государству.
В ходе судебного процесса владельцы участка решили добровольно отказаться от своих прав, что позволило избежать дальнейших разбирательств и упростило возврат земли. После этого прокуратура отозвала свои требования, и суд закрыл дело.
Напомним, что ранее Кировский районный суд Омска, по запросу прокуратуры, принял решение о закрытии пансионата ООО «Долголетие», расположенного по адресу Суровцева, 28.