Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу

Этот участок был разделен: на одной части остался причал, а на другой началось строительство многоквартирного дома. Однако законы запрещают приватизацию земли в береговой полосе, предназначенной для общего пользования. В связи с этим заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров в июне 2024 года подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю государству.