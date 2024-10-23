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Posted 23 октября, 10:42

Published 23 октября, 10:42

Modified 23 октября, 11:33

Updated 23 октября, 11:33

Застройщик скандального ЖК «Мирапорт» в Омске вернул землю в госсобственность

Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу

23 октября 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney

Застройщик скандального ЖК «Мирапорт» в Омске вернул землю в госсобственность

Покуратура Омской области добилась возврата земельного участка под причалом, ранее переданного в частную собственность.

Ранее в Омской области прокуратура региона после обращения граждан выявила нарушения, связанные со строительством ЖК на улице Пригородной. Оказалось, что участок земли, где находится причал, частично расположен в береговой полосе реки Иртыш и был незаконно передан в частные руки.

Этот участок был разделен: на одной части остался причал, а на другой началось строительство многоквартирного дома. Однако законы запрещают приватизацию земли в береговой полосе, предназначенной для общего пользования. В связи с этим заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров в июне 2024 года подал иск в Арбитражный суд с требованием вернуть землю государству.

В ходе судебного процесса владельцы участка решили добровольно отказаться от своих прав, что позволило избежать дальнейших разбирательств и упростило возврат земли. После этого прокуратура отозвала свои требования, и суд закрыл дело.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Нарушения#Строительство#Иск#Земля#Многоквартирный дом#Новости#Приватизация#Река Иртыш#Граждане
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