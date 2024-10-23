Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры

За согласованием владельцы КДЦ обращаются уже второй раз. Как и на предыдущем заседании компания попросила разрешить ей срубить 31 дерево, 10 погонных метров акации, 80 «квадратов» поросли», а также пересадить одну ель и обрезать 13 деревьев, в том числе два абрикоса. В качестве компенсации «Торговая фирма „Омь“» должна была выплатить 322,8 тысяч рублей. Дополнительно она предоставила гарантийное письмо об обязательной посадке 159 деревьев (5 елей голубых, 9 дубов, 15 кленов, 2 рябин, 128 сосен) и 508 кустарников, а также о посеве газона на площади 1700 «квадратов».