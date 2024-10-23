Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры

Posted 23 октября, 14:11
Published 23 октября, 14:11
Modified 23 октября, 14:37
Updated 23 октября, 14:37
В среду, 23 октября, состоялось очередное заседание «зеленой комиссии», на котором присутствовал и корреспондент Города55. Бурное обсуждение вызвало желание «Торговой фирмы „Омь“» Ильи Иванова и Петра Варнавского срубить деревья у кинотеатра «Маяковский». Это здание находится в собственности компании.
За согласованием владельцы КДЦ обращаются уже второй раз. Как и на предыдущем заседании компания попросила разрешить ей срубить 31 дерево, 10 погонных метров акации, 80 «квадратов» поросли», а также пересадить одну ель и обрезать 13 деревьев, в том числе два абрикоса. В качестве компенсации «Торговая фирма „Омь“» должна была выплатить 322,8 тысяч рублей. Дополнительно она предоставила гарантийное письмо об обязательной посадке 159 деревьев (5 елей голубых, 9 дубов, 15 кленов, 2 рябин, 128 сосен) и 508 кустарников, а также о посеве газона на площади 1700 «квадратов».
Деревья, попавшие под снос, напомним, мешают предстоящему благоустройству. Его проект, правда, фирма смогла согласовать в депархитектуры только с шестого раза. У «Маяковского», на месте бывшего кладбища, по замыслу инвесторов, должны появиться качели, небольшой детский городок, сухой фонтан, световой портал, велосипедная и пешеходная дорожки.
Членов «зеленой комиссии» интересовало, будет ли в рамках благоустройства обустраиваться парковка, учитывая, что под нее осталось места на участке. Представитель «Торговой фирмы „Омь“» отметил, что сегодняшний согласованный проект не предусматривает парковку. Однако не стал обещать, что парковки не будет в дальнейшем, если все же появится юридическая возможность ее сделать.
«У нас еще с 2010 года действует соглашение с епархией. Проект благоустройства так или иначе перманентно по кинотеатру поднимается. Владеем этим кинотеатром мы дольше уже. Рано или поздно мы приходим к пониманию, что нужно что-то сделать. Сейчас мы готовы при позитивном настрое выполнить работы и инвестировать, сделать действительно хороший сквер, сделать место притяжения людей для того, чтобы они отдыхали и наслаждались видами города в центральной части. Мы готовы сотрудничать, приглашать епархию и обсуждать», — заявил представитель.
Однако чуть позже мужчина сам себе противоречил, отвечая на вопрос членов «зеленой комиссии», есть ли добро на работы от Омской епархии.
«На сегодняшний день нет, пока не видим смысла его получать. Благословение получить? Ну… мы его получили в свое время. Епархия де-юре к этому участку никакого отношения не имеет. Единственное там стоит крест, который в свое время освятил еще отец Феодосий. Крест сегодня, даже со слов епархии, нуждается в реставрации либо замене. Мемориал, который необходимо установить вместо этого креста, мы обсудим обязательно с епархией», — сообщил представитель «Торговой фирмы „Омь“».
К работам по благоустройству инвесторы рассчитывали приступить весной 2025 года, а пока же заняться обрезкой деревьев и сносом поросли. После завершения работ, по словам владельцев «Маяковского», на территории появится новая система освещения сквера и система автополива.
«Будем очень надеяться, что ко Дню города основные формы работ выполним», — уточнил заявитель.
Негативно о вырубке деревьев и возможном благоустройстве территории у кинотеатра высказалась и омская общественница Татьяна Пальшина.
«Есть территории, которые будут лишены всяческой зелени, на них нет ни газона, ни деревьев. У меня, как жителя города, отбирают в центре Омска участок, который хоть как-то фильтровал воздух. И вы хотите, чтобы я туда своего ребенка привела? Я вчера разговаривала с секретарем Омской епархии. Они сказали, что, конечно, мы проклинать не будем, но они не рады данной ситуации», — сказала женщина.
В ответ на это представитель компании напомнил, что они инвесторы и делают благоустройство в благотворительных целях, не рассчитывая на какое-то злостное обогащение с данного земельного участка.
«Мы участок приведем в прекрасный современный вид. Высадим вместо 31 дерева 159 крупномеров, согласно утвержденной концепции „Братьев Грин“, наших озеленителей. В плане озеленения мы добавим достаточно много. Плюс мы еще и заплатим, получается, восстановительную стоимость. И если у нас в лице наших общественников будет такой резонанс, ну, пожалуйста, мы сохраним свои деньги, а вы останетесь с помойками, с заросшими порослями в центре города, с бомжами, живущими под голубыми елями. Велком», — эмоционально высказался представитель.
Тем не менее, добиться согласования вырубки владельцам «Маяковского» снова не удалось. Большинство членов «зеленой комиссии» проголосовали за то, чтобы отложить вопрос и порекомендовать внести изменения в ранее утвержденный архитекторами проект благоустройства, а именно пересмотреть его в части увеличения площади озеленения.
Инвесторы на это замечание сообщили, что они уже сделали это ранее.
«Если вы обратите внимание на входную группу кинотеатра, то вместо снесенного кафе „Дубравушка“, где на сегодняшний день замощен асфальт, добавлена площадь озеленения с кустарниками и газонами. Она составляет порядка 700 кв. м дополнительно. В объеме озеленения мы сохраняемся», — добавил заявитель.
Но все же, владельцам кинотеатра придется и в третий раз заходить на «зеленую комиссию». А что именно не устраивает экологов, Омскую епархию и простых омичей, Город55 ранее рассказывал в отдельных материалах.