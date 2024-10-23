Омский городской Совет одобрил туристический налог

Госдума в июле текущего года приняла поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие введение туристического налога. Регионы и муниципалитеты получили право вводить такой сбор с начала 2025 года, и в Омске решили этим правом воспользоваться. Инициатива депфина предполагает, что платить налог будут гостиницы, причем в 2025 году он составит 1%, а затем каждый год будет увеличиваться и достигнет 5% к 2029 году.