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Posted 23 октября, 05:42

Published 23 октября, 05:42

Modified 23 октября, 05:44

Updated 23 октября, 05:44

В Омске одобрили новый налог для гостиничного бизнеса

Омский городской Совет одобрил туристический налог

23 октября 2024, 05:42
Фото: gorod55.ru

В Омске одобрили новый налог для гостиничного бизнеса

Этот сбор появится в 2025 году и постепенно вырастет с 1% до 5.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о туристическом налоге. С соответствующей инициативой выступил департамент финансов городской администрации, причем предложение связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Госдума в июле текущего года приняла поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие введение туристического налога. Регионы и муниципалитеты получили право вводить такой сбор с начала 2025 года, и в Омске решили этим правом воспользоваться. Инициатива депфина предполагает, что платить налог будут гостиницы, причем в 2025 году он составит 1%, а затем каждый год будет увеличиваться и достигнет 5% к 2029 году.

Депутаты проголосовали «за». Отметим: на данный момент в Омске насчитывается около 70 гостиниц.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Налоги#Гостиницы#Новости#Горсовет
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