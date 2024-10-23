Омский городской Совет одобрил туристический налог

Posted 23 октября, 05:42
Published 23 октября, 05:42
Modified 23 октября, 05:44
Updated 23 октября, 05:44
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о туристическом налоге. С соответствующей инициативой выступил департамент финансов городской администрации, причем предложение связано с изменениями в федеральном законодательстве.
Госдума в июле текущего года приняла поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие введение туристического налога. Регионы и муниципалитеты получили право вводить такой сбор с начала 2025 года, и в Омске решили этим правом воспользоваться. Инициатива депфина предполагает, что платить налог будут гостиницы, причем в 2025 году он составит 1%, а затем каждый год будет увеличиваться и достигнет 5% к 2029 году.
Депутаты проголосовали «за». Отметим: на данный момент в Омске насчитывается около 70 гостиниц.