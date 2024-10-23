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Posted 23 октября, 09:30

Published 23 октября, 09:30

Modified 23 октября, 09:51

Updated 23 октября, 09:51

В Омске в ближайшие дни ожидаются осадки и порывистый ветер

Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни

23 октября 2024, 09:30
Фото: gorod55.ru

В Омске в ближайшие дни ожидаются осадки и порывистый ветер

Согласно прогнозу, омичи столкнутся с дождливой погодой и переменной облачностью.

Согласно прогнозу, предоставленному Обь-Иртышским УГМС, погода в Омске на ближайшие дни будет характеризоваться облачностью и осадками.

24 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет холодно, от -1 до +4 градусов, с легким южным ветром. Днем же температура поднимется до +5…+10, но дожди продолжатся, а ветер усилится.

Фото: Скриншот с сайта Обь-Иртышского УГМС

На 25 октября прогнозируется небольшое повышение температуры ночью, но осадки и порывистый ветер (до 18 м/с) создадут ощущение прохлады. Днем температура поднимется до +7…+12, но дожди не прекратятся, а ветер станет еще сильнее.

26 октября ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов. Дожди сохранятся, но будут незначительными. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, создавая ощущение свежести. Днем температура останется в пределах +7…+12, осадки сохранятся, но они будут несильными.

Напомним, что ранее омичам предоставили предварительный прогноз погоды на День народного единства. Ожидается прохладная погода с температурой воздуха от нуля до четырех градусов.

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