Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни

26 октября ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов. Дожди сохранятся, но будут незначительными. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, создавая ощущение свежести. Днем температура останется в пределах +7…+12, осадки сохранятся, но они будут несильными.