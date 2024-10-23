Облака и ветер: какая погода ждет омичей в ближайшие дни

Posted 23 октября, 09:30
Published 23 октября, 09:30
Modified 23 октября, 09:51
Updated 23 октября, 09:51
Согласно прогнозу, предоставленному Обь-Иртышским УГМС, погода в Омске на ближайшие дни будет характеризоваться облачностью и осадками.
24 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет холодно, от -1 до +4 градусов, с легким южным ветром. Днем же температура поднимется до +5…+10, но дожди продолжатся, а ветер усилится.
На 25 октября прогнозируется небольшое повышение температуры ночью, но осадки и порывистый ветер (до 18 м/с) создадут ощущение прохлады. Днем температура поднимется до +7…+12, но дожди не прекратятся, а ветер станет еще сильнее.
26 октября ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов. Дожди сохранятся, но будут незначительными. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, создавая ощущение свежести. Днем температура останется в пределах +7…+12, осадки сохранятся, но они будут несильными.
Напомним, что ранее омичам предоставили предварительный прогноз погоды на День народного единства. Ожидается прохладная погода с температурой воздуха от нуля до четырех градусов.