Нужно терпение. Экс-нападающий «Авангарда» прокомментировал неудачи омичей

Терещенко также подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается команда, не могут быть решены в одночасье. Он отметил, что тренер Сергей Звягин, имеющий богатый опыт как в России, так и в Северной Америке, делает все возможное для улучшения ситуации. Уход некоторых игроков требует времени для адаптации и перестройки команды.