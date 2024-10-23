Нужно терпение. Экс-нападающий «Авангарда» прокомментировал неудачи омичей

Posted 23 октября, 11:38
Published 23 октября, 11:38
Modified 23 октября, 11:40
Updated 23 октября, 11:40
Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею, недавно поделился своими мыслями о текущем положении дел в команде «Авангард», за которую он выступал в качестве нападающего в 2019–2020 гг. В интервью, опубликованном в Sports.ru, он выразил уверенность, что у клуба нет серьезных проблем, и призвал болельщиков проявить терпение.
По словам Алексея, хотя начало сезона для «Авангарда» было не самым удачным, команда демонстрирует достойный уровень игры. Он отметил, что «Авангард» играет в целом нормально, и единственное, что необходимо — это улучшить реализацию голевых моментов.
Терещенко также подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается команда, не могут быть решены в одночасье. Он отметил, что тренер Сергей Звягин, имеющий богатый опыт как в России, так и в Северной Америке, делает все возможное для улучшения ситуации. Уход некоторых игроков требует времени для адаптации и перестройки команды.
На данный момент «Авангард» продолжает борьбу за улучшение своих позиций в турнирной таблице. Последний матч против московского «Спартака», состоявшийся 17 октября, закончился неудачно. Однако уже 23 октября «ястребы» встретятся с челябинским «Трактором».
Напомним, ранее Город55 сообщал, что к тренерскому составу «Авангарда» может присоединиться спортивный директор «Металлурга» и известный хоккеист Сергей Гомоляко.