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Posted 23 октября, 11:38

Published 23 октября, 11:38

Modified 23 октября, 11:40

Updated 23 октября, 11:40

Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко высказался о неудачах омского клуба

Нужно терпение. Экс-нападающий «Авангарда» прокомментировал неудачи омичей

23 октября 2024, 11:38
Фото: gorod55.ru

Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко высказался о неудачах омского клуба

Алексей Терещенко, игравший за «Авангард» в сезоне 2019–2020, подчеркнул необходимость работы команды над своими ошибками и призвал болельщиков не терять веру в команду.

Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею, недавно поделился своими мыслями о текущем положении дел в команде «Авангард», за которую он выступал в качестве нападающего в 2019–2020 гг. В интервью, опубликованном в Sports.ru, он выразил уверенность, что у клуба нет серьезных проблем, и призвал болельщиков проявить терпение.

По словам Алексея, хотя начало сезона для «Авангарда» было не самым удачным, команда демонстрирует достойный уровень игры. Он отметил, что «Авангард» играет в целом нормально, и единственное, что необходимо — это улучшить реализацию голевых моментов.

Терещенко также подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается команда, не могут быть решены в одночасье. Он отметил, что тренер Сергей Звягин, имеющий богатый опыт как в России, так и в Северной Америке, делает все возможное для улучшения ситуации. Уход некоторых игроков требует времени для адаптации и перестройки команды.

На данный момент «Авангард» продолжает борьбу за улучшение своих позиций в турнирной таблице. Последний матч против московского «Спартака», состоявшийся 17 октября, закончился неудачно. Однако уже 23 октября «ястребы» встретятся с челябинским «Трактором».

Напомним, ранее Город55 сообщал, что к тренерскому составу «Авангарда» может присоединиться спортивный директор «Металлурга» и известный хоккеист Сергей Гомоляко.

В тренерский штаб «Авангарда» может войти экс-хоккеист Сергей Гомоляко
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#Екатерина Тараленко#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Россия#Матч#Новости#Тренер
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