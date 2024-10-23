На базе аварийного детсада в Омске появится Управление капитального строительства

Posted 23 октября, 14:19
Published 23 октября, 14:19
Modified 23 октября, 14:22
Updated 23 октября, 14:22
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому бюджетное учреждение «Детский сад № 310» теперь будет называться БУ «Управление капитального строительства». До 5 ноября департамент строительства мэрии будет вносить изменения в учредительные документы аварийного детсада.
Также в городской администрации сообщили, что деятельность нового Управления на уровне города будет похожа на то, чем занимается БУ «Омскоблстройзаказчик» на территории всего региона.
По информации РБК Омск, переименование решили провести, чтобы упростить необходимые бюрократические процедуры. Так как создание нового учреждения проходило бы долгий процесс принятия, а в этом случае можно ограничиться постановлением администрации.
Напомним, что в начале следующего года в Омской области заработает новое министерство.