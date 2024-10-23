На 60-м году жизни скончался известный журналист Андрей Егоршев

Posted 23 октября, 10:09
Published 23 октября, 10:09
Modified 23 октября, 10:13
Updated 23 октября, 10:13
Сегодня стало известно о смерти известного российского журналиста Андрея Егоршева, он скончался в возрасте 60 лет в субботу, 19 октября. Печальной новостью на своей странице в соцсети поделилась его жена Мария. Что стало причиной смерти ведущего не называется.
«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала Мария.
Андрей Егоршев окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году и с головой погрузился в телевидение. С 1992 по 1999 год он вел передачу «Пресс-экспресс» на Первом канале, а с 1999 по 2000 год сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ. Стоит отметить, что Егоршев был одним из сооснователей жанра «обзор прессы», над которым он работал на канале «Вести» в период с 2006 по 2009. Также в начале 2000-х Андрей работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Последние годы Андрей Егоршев жил в итальянском городе Ламеция-Терме.
Попрощались с журналистом и его коллеги. Например, публикацию о Егоршеве на своей странице в запрещенной соцсети сделал телеведущий Андрей Туманов.
«Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», — написал он.
Журналистка Олеся Бондарева, которая успела поработать вместе с Андреем Егоршевым также попрощалась с ведущим. Она рассказала, что даже планировала встретиться с ним, но на успела.
«Не так давно мы начали переписываться в соцсети. И была мысль — увидеться. Как жаль, что не успели. Могло быть совсем все иначе. Андрей был ярким. Добрым. Талантливым. Человечным. Мирным. Очень живым», — поделилась она.
Источник: Лента.ру
Напомним, что несколько дней назад в Узбекистане погибла российская журналистика Инесса Паперная. Она и ее спутник отправились отдыхать в Ташкент и задохнулись болотным газом, который приник к ним в номер через вентиляцию.