gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 10:09

Published 23 октября, 10:09

Modified 23 октября, 10:13

Updated 23 октября, 10:13

Андрей Егоршев

На 60-м году жизни скончался известный журналист Андрей Егоршев

23 октября 2024, 10:09
Фото: Вечерняя Москва
Андрей Егоршев
О смерти теле- и радиоведущего рассказала его жена Мария.

Сегодня стало известно о смерти известного российского журналиста Андрея Егоршева, он скончался в возрасте 60 лет в субботу, 19 октября. Печальной новостью на своей странице в соцсети поделилась его жена Мария. Что стало причиной смерти ведущего не называется.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить… Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала Мария.

Андрей Егоршев окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году и с головой погрузился в телевидение. С 1992 по 1999 год он вел передачу «Пресс-экспресс» на Первом канале, а с 1999 по 2000 год сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ. Стоит отметить, что Егоршев был одним из сооснователей жанра «обзор прессы», над которым он работал на канале «Вести» в период с 2006 по 2009. Также в начале 2000-х Андрей работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Последние годы Андрей Егоршев жил в итальянском городе Ламеция-Терме.

Стало известно, кто будет вести КВН после смерти Александра Маслякова
Узнать подробнее

Попрощались с журналистом и его коллеги. Например, публикацию о Егоршеве на своей странице в запрещенной соцсети сделал телеведущий Андрей Туманов.

«Прощай, Андрей! С тобой всегда было легко и весело. На экране и в жизни», — написал он.

Журналистка Олеся Бондарева, которая успела поработать вместе с Андреем Егоршевым также попрощалась с ведущим. Она рассказала, что даже планировала встретиться с ним, но на успела.

«Не так давно мы начали переписываться в соцсети. И была мысль — увидеться. Как жаль, что не успели. Могло быть совсем все иначе. Андрей был ярким. Добрым. Талантливым. Человечным. Мирным. Очень живым», — поделилась она.

Источник: Лента.ру

Напомним, что несколько дней назад в Узбекистане погибла российская журналистика Инесса Паперная. Она и ее спутник отправились отдыхать в Ташкент и задохнулись болотным газом, который приник к ним в номер через вентиляцию.

В Аргентине загадочно погиб исполнитель группы One Direction Лиам Пейн: что известно
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Россия#Новости#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика