На 60-м году жизни скончался известный журналист Андрей Егоршев

Андрей Егоршев окончил факультет журналистики МГУ в 1993 году и с головой погрузился в телевидение. С 1992 по 1999 год он вел передачу «Пресс-экспресс» на Первом канале, а с 1999 по 2000 год сотрудничал с программой «Неделя» на ТВЦ. Стоит отметить, что Егоршев был одним из сооснователей жанра «обзор прессы», над которым он работал на канале «Вести» в период с 2006 по 2009. Также в начале 2000-х Андрей работал ведущим на радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Последние годы Андрей Егоршев жил в итальянском городе Ламеция-Терме.