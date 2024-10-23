Компания Ольшанских добилась разрешения на застройку сквера на Красном пути

Posted 23 октября, 04:45
Published 23 октября, 04:45
Modified 23 октября, 10:46
Updated 23 октября, 10:46
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка рядом с одной из центральных магистралей Омска. Его площадь — 1392 квадратных метра. Согласно объявлению, речь об участке «промназначения», предназначенном «под строительство общественно-делового комплекса — ОД-1».
Судя по приложенным фотографиям, имеется в виду участок, который сейчас представляет собой небольшой сквер между 12-этажным жилым домом (Красный путь, 69) и административным зданием (Красный путь, 75). Город55 уже писал о том, что на месте сквера хочет развернуть строительство компания Виталия Ольшанского «Загородный-2». Мэрия отказалась менять для этого участка зону в Правилах землеустройства и застройки (зону городской рекреации Р-1/341 на ОД-1), и тогда Ольшанский пошел в суд. Теперь, судя по объявлению, вопрос решен: уже можно застраивать сквер.
«Получены все ТУ», — лаконично сообщает автор объявления.
Напомним: «Загородный-2» планирует строить на месте сквера детский художественный центр с кафе-мороженым. Судя по одному из фото с «Авито», этот центр будет называться «АндерСон».
Стоит отметить, что ситуации такого рода возникают в Омске возникают часто. Так, на улице Куйбышева вместо сквера построят двухэтажное офисное здание. Как и на Красном пути, земля принадлежит частному лицу.