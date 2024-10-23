Компания Ольшанских добилась разрешения на застройку сквера на Красном пути

Судя по приложенным фотографиям, имеется в виду участок, который сейчас представляет собой небольшой сквер между 12-этажным жилым домом (Красный путь, 69) и административным зданием (Красный путь, 75). Город55 уже писал о том, что на месте сквера хочет развернуть строительство компания Виталия Ольшанского «Загородный-2». Мэрия отказалась менять для этого участка зону в Правилах землеустройства и застройки (зону городской рекреации Р-1/341 на ОД-1), и тогда Ольшанский пошел в суд. Теперь, судя по объявлению, вопрос решен: уже можно застраивать сквер.