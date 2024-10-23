gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 04:45

Published 23 октября, 04:45

Modified 23 октября, 10:46

Updated 23 октября, 10:46

Участок под сквером на Красном пути все-таки сделали зоной «промназначения»

Компания Ольшанских добилась разрешения на застройку сквера на Красном пути

23 октября 2024, 04:45
Фото: gorod55.ru

Участок под сквером на Красном пути все-таки сделали зоной «промназначения»

Землю снова выставили на продажу. На ней должно появиться трехэтажное здание.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка рядом с одной из центральных магистралей Омска. Его площадь — 1392 квадратных метра. Согласно объявлению, речь об участке «промназначения», предназначенном «под строительство общественно-делового комплекса — ОД-1».

Судя по приложенным фотографиям, имеется в виду участок, который сейчас представляет собой небольшой сквер между 12-этажным жилым домом (Красный путь, 69) и административным зданием (Красный путь, 75). Город55 уже писал о том, что на месте сквера хочет развернуть строительство компания Виталия Ольшанского «Загородный-2». Мэрия отказалась менять для этого участка зону в Правилах землеустройства и застройки (зону городской рекреации Р-1/341 на ОД-1), и тогда Ольшанский пошел в суд. Теперь, судя по объявлению, вопрос решен: уже можно застраивать сквер.

«Получены все ТУ», — лаконично сообщает автор объявления.

Напомним: «Загородный-2» планирует строить на месте сквера детский художественный центр с кафе-мороженым. Судя по одному из фото с «Авито», этот центр будет называться «АндерСон».

Фото: Авито

Стоит отметить, что ситуации такого рода возникают в Омске возникают часто. Так, на улице Куйбышева вместо сквера построят двухэтажное офисное здание. Как и на Красном пути, земля принадлежит частному лицу.

Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Новости#Авито#Виталий Ольшанский#Скверы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика