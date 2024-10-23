Использовали свое положение. В Омске двух полицейских осудят за наркотики

В Омске двоих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств, рассказали в прокуратуре. В Куйбышевском районном суде приняли решение заключить под стражу заместителя начальника отдела и оперуполномоченного на два месяца.