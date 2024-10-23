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Posted 23 октября, 07:06

Published 23 октября, 07:06

Modified 23 октября, 07:18

Updated 23 октября, 07:18

В Омске двух полицейских осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Использовали свое положение. В Омске двух полицейских осудят за наркотики

23 октября 2024, 07:06
Фото: 1MI

В Омске двух полицейских осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Правоохранители планировали сбыть крупную партию героина через подельников.

В Омске двоих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств, рассказали в прокуратуре. В Куйбышевском районном суде приняли решение заключить под стражу заместителя начальника отдела и оперуполномоченного на два месяца.

Оба обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, что, по версии следствия, было совершено организованной группой с использованием служебного положения.

Оперативники и сотрудники ФСБ и Следкома объединили усилия, и вместе им удалось задержать подозреваемых, пишут в полиции. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые полицейские планировали сбыт героина.

Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасностиКадры задержания опубликовали сотрудники безопасности
Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасностиКадры задержания опубликовали сотрудники безопасности
Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасностиКадры задержания опубликовали сотрудники безопасности
Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасностиКадры задержания опубликовали сотрудники безопасности
Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасностиКадры задержания опубликовали сотрудники безопасности
Кадры задержания опубликовали сотрудники безопасности. Фото: УФСБ по Омской области

В отношении подозреваемых начали служебную проверку, омичей отстранили от исполнения обязанностей. Если их вину удастся доказать, им придется отвечать по закону за свои необдуманные действия. Также им грозит увольнение из полиции.

Ранее Город55 писал о конфликте, который случился между школьниками в Омске и перерос в драку. Известно, что несколько юношей побили двоих подростков. Конфликт попал в федеральные каналы.

Дракой юных омичей из-за девушки заинтересовался следственный комитет
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#Кристина Антоносян#Общество#Полиция#Омск#Задержание#Наркотики#Уголовное дело#Новости
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