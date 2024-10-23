Использовали свое положение. В Омске двух полицейских осудят за наркотики

Posted 23 октября, 07:06
Published 23 октября, 07:06
Modified 23 октября, 07:18
Updated 23 октября, 07:18
В Омске двоих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Омской области обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств, рассказали в прокуратуре. В Куйбышевском районном суде приняли решение заключить под стражу заместителя начальника отдела и оперуполномоченного на два месяца.
Оба обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, что, по версии следствия, было совершено организованной группой с использованием служебного положения.
Оперативники и сотрудники ФСБ и Следкома объединили усилия, и вместе им удалось задержать подозреваемых, пишут в полиции. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые полицейские планировали сбыт героина.
В отношении подозреваемых начали служебную проверку, омичей отстранили от исполнения обязанностей. Если их вину удастся доказать, им придется отвечать по закону за свои необдуманные действия. Также им грозит увольнение из полиции.
Ранее Город55 писал о конфликте, который случился между школьниками в Омске и перерос в драку. Известно, что несколько юношей побили двоих подростков. Конфликт попал в федеральные каналы.