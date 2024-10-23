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Posted 23 октября 2024, 07:36

Published 23 октября 2024, 07:36

Modified 23 октября 2024, 08:09

Updated 23 октября 2024, 08:09

В Омске ищут 71-летнего мужчину, исчезнувшего две недели назад

Исчезновение на улице Жуковского: в Омске ищут пропавшего пенсионера

23 октября 2024, 07:36
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске ищут 71-летнего мужчину, исчезнувшего две недели назад

Продолжаются поиски мужчины, пропавшего 10 октября, к которым присоединились волонтеры и кинологи. Несмотря на активные усилия полиции и добровольцев, местонахождение пенсионера остается неизвестным. Поисковые мероприятия продолжаются.

В Омске продолжаются усилия по поиску 71-летнего мужчину, который пропал без вести 10 октября 2024 года. Этот тревожный инцидент начался, когда он вышел из своего дома на улице Жуковского, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. За развитием событий внимательно следит отдел полиции № 4 УМВД России по Омску, сотрудники которого активно участвуют в поисках.

Пенсионер выглядит на свои 70 лет, имеет рост примерно 168 см и худощавое телосложение. У него можно заметить короткие седые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения он был одет в черную куртку, черные джинсы и черные туфли.

19 октября 2024 года волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас — Омск» с поддержкой кинологов провели широкомасштабные поисковые мероприятия, охватив значительную территорию. Несмотря на все усилия и тщательные обыски, найти его пока не удалось.

Напомним, что также продолжаются поиски 51-летнего местного жителя, который пропал 12 октября. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина покинул свой дом и с тех пор не связывался с близкими.

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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Пенсионер#Пропавший#Поиск#Волонтеры#Кинологи
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