Исчезновение на улице Жуковского: в Омске ищут пропавшего пенсионера

Posted 23 октября 2024, 07:36
Published 23 октября 2024, 07:36
Modified 23 октября 2024, 08:09
Updated 23 октября 2024, 08:09
В Омске продолжаются усилия по поиску 71-летнего мужчину, который пропал без вести 10 октября 2024 года. Этот тревожный инцидент начался, когда он вышел из своего дома на улице Жуковского, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. За развитием событий внимательно следит отдел полиции № 4 УМВД России по Омску, сотрудники которого активно участвуют в поисках.
Пенсионер выглядит на свои 70 лет, имеет рост примерно 168 см и худощавое телосложение. У него можно заметить короткие седые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения он был одет в черную куртку, черные джинсы и черные туфли.
19 октября 2024 года волонтеры из поисково-спасательного отряда «ДоброСпас — Омск» с поддержкой кинологов провели широкомасштабные поисковые мероприятия, охватив значительную территорию. Несмотря на все усилия и тщательные обыски, найти его пока не удалось.
Напомним, что также продолжаются поиски 51-летнего местного жителя, который пропал 12 октября. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина покинул свой дом и с тех пор не связывался с близкими.