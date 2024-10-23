Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу

Posted 23 октября, 02:30
Published 23 октября, 02:30
Modified 23 октября, 02:30
Updated 23 октября, 02:30
Показатели артериального давления отражают изменения в работе сердца, сосудов и общего физиологического статуса. Рассказываем, как понять, в норме ли у вас этот показатель.
Это давление циркулирующей крови на стенки кровеносных сосудов. Артериальное давление показывает, насколько хорошо сердце снабжает кислородом наше тело. В организме человека повсюду кровеносные сосуды, которые делятся на артерии, капилляры и вены. Сердце работает как насос и заставляет работать всю эту систему, приводя ее в движение.
Первым на тонометре всегда указывается давление в период сокращения сердца — систолическое. Вторым — диастолическое давление, которое фиксируется во время полного ослабления сердечной мышцы.
Несмотря на то, что оптимальное давление считается 120 на 80, для каждого может быть своя норма.
Приемлемое артериальное давление для мужчин и женщин, как правило, не различается значительно. Общие рекомендации для взрослых мужчин и женщин обычно включают диапазон значений:
Если после проведения нескольких измерений у человека, находящего в состоянии покоя, артериальное давление равно или выше 140/90, то это считается гипертонией.
У некоторых людей высокое давление связано с нарушением функции почек и надпочечников. Существуют и другие факторы, из-за которых давление может быть повышенным: генетическая предрасположенность, возраст, употребление большого количества соли, злоупотребление алкоголем.
головные боли в затылке, которые возникают утром при пробуждении и усиливаются к концу рабочего дня;
головокружения;
мелькание мушек перед глазами;
плохой сон;
раздражительность;
нарушения зрения;
боли в области сердца.
Чрезмерно высокий уровень артериального давления оказывает негативное влияние, прежде всего, на кровеносные сосуды, делая их стенки более толстыми и менее эластичными.
Также длительное повышенное давление может привести к нарушению функций сердца, головного мозга, почек. Если его не лечить, возможны такие последствия как:
Состояние с низким давлением называется гипотонией. При низких показателях (90 на 60) нарушается кровоснабжение органов, вследствие чего они страдают из-за нехватки кислорода.
У некоторых людей из-за физиологических особенностей низкое артериальное давление является нормой. Однако оно не должно падать ниже 100 на 65.
Среди причин пониженного давления выделяют:
При тяжёлом течении артериальной гипотензии может развиться гипотонический криз. Это внезапное снижение артериального давления, которое сопровождается болью в голове и в области сердца. Кроме того, пониженное давление у пожилых и ослабленных людей может приводить к падениям из-за головокружения или потери сознания.
Чтобы улучшить самочувствие, можно выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе, лечь, приподняв ноги вверх, открыть окна, чтобы поступало как можно больше воздуха, а также ополоснуть лицо прохладной водой. Если же ничего не помогло, то вызвать скорую помощь.