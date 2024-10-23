Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу

Это давление циркулирующей крови на стенки кровеносных сосудов. Артериальное давление показывает, насколько хорошо сердце снабжает кислородом наше тело. В организме человека повсюду кровеносные сосуды, которые делятся на артерии, капилляры и вены. Сердце работает как насос и заставляет работать всю эту систему, приводя ее в движение.