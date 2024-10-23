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Posted 23 октября, 02:30

Published 23 октября, 02:30

Modified 23 октября, 02:30

Updated 23 октября, 02:30

Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу

Артериальное давление: что считать нормой и при каких показателях стоит бить тревогу

23 октября 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney
Уровень артериального давления — один из ярких показателей состояния здоровья. Какое артериальное давление считается нормальным в разном возрасте, чем опасно повышенное и пониженное давление и как можно исправить ситуацию — отвечаем в материале Города55.

Показатели артериального давления отражают изменения в работе сердца, сосудов и общего физиологического статуса. Рассказываем, как понять, в норме ли у вас этот показатель.

Что такое артериальное давление

Это давление циркулирующей крови на стенки кровеносных сосудов. Артериальное давление показывает, насколько хорошо сердце снабжает кислородом наше тело. В организме человека повсюду кровеносные сосуды, которые делятся на артерии, капилляры и вены. Сердце работает как насос и заставляет работать всю эту систему, приводя ее в движение.

Первым на тонометре всегда указывается давление в период сокращения сердца — систолическое. Вторым — диастолическое давление, которое фиксируется во время полного ослабления сердечной мышцы.

Какое давление считается нормальным

Несмотря на то, что оптимальное давление считается 120 на 80, для каждого может быть своя норма.

Какое артериальное давление является нормой для взрослых

Приемлемое артериальное давление для мужчин и женщин, как правило, не различается значительно. Общие рекомендации для взрослых мужчин и женщин обычно включают диапазон значений:

  • систолическое АД: около 90-130;
  • диастолическое АД: около 60-80;
Нормы артериального давления у детей и подростков также зависят от возраста и их физиологического развитияНормы артериального давления у детей и подростков также зависят от возраста и их физиологического развития
Нормы артериального давления у детей и подростков также зависят от возраста и их физиологического развития. Фото: Изображение Midjourney

Какое артериальное давление является нормой для детей

  • от 7 до 9 лет нормальным считается давление до 80 на 40;
  • от 10 до 13 лет норма — до 85 на 45;
  • в 14-15 лет давление в норме не должно опускаться ниже 90 на 50;
  • от 16 до 17 лет низким считается давление менее 90 на 60.

Повышенное давление

Если после проведения нескольких измерений у человека, находящего в состоянии покоя, артериальное давление равно или выше 140/90, то это считается гипертонией.

Причины повышенного давления

У некоторых людей высокое давление связано с нарушением функции почек и надпочечников. Существуют и другие факторы, из-за которых давление может быть повышенным: генетическая предрасположенность, возраст, употребление большого количества соли, злоупотребление алкоголем.

Симптомы повышенного давления

  • головные боли в затылке, которые возникают утром при пробуждении и усиливаются к концу рабочего дня;

  • головокружения;

  • мелькание мушек перед глазами;

  • плохой сон;

  • раздражительность;

  • нарушения зрения;

  • боли в области сердца.

Чтобы знать свою норму, надо мерить давление в разные периоды времениЧтобы знать свою норму, надо мерить давление в разные периоды времени
Чтобы знать свою норму, надо мерить давление в разные периоды времени

Чем опасно повышенное давление

Чрезмерно высокий уровень артериального давления оказывает негативное влияние, прежде всего, на кровеносные сосуды, делая их стенки более толстыми и менее эластичными.

Также длительное повышенное давление может привести к нарушению функций сердца, головного мозга, почек. Если его не лечить, возможны такие последствия как:

  • инфаркт миокарда;
  • инсульт головного мозга;
  • поражения почек;
  • стенокардия;
  • паралич;
  • потеря речи;
  • слабоумие.

Пониженное давление

Состояние с низким давлением называется гипотонией. При низких показателях (90 на 60) нарушается кровоснабжение органов, вследствие чего они страдают из-за нехватки кислорода.

Причины пониженного давления

У некоторых людей из-за физиологических особенностей низкое артериальное давление является нормой. Однако оно не должно падать ниже 100 на 65.

Среди причин пониженного давления выделяют:

  • возраст старше 60 лет;
  • переход из горизонтального положения в вертикальное;
  • приём пищи или голодание;
  • длительный постельный режим;
  • беременность;
  • отравление;
  • обезвоживание;
  • аллергическая реакция;
  • инфекционный процесс;
  • травмы со значительной кровопотерей;
  • некоторые заболевания (анемия, патологии сердца, надпочечниковая недостаточность и другие эндокринные нарушения, болезнь Паркинсона).

Симптомы пониженного давления

  • головокружение;
  • шум в ушах;
  • слабость;
  • бледность кожи;
  • сонливость;
  • потеря сознания.
Из-за гипотонии человек может даже впасть в комуИз-за гипотонии человек может даже впасть в кому
Из-за гипотонии человек может даже впасть в кому. Фото: Изображение Midjourney

Чем опасно пониженное давление

При тяжёлом течении артериальной гипотензии может развиться гипотонический криз. Это внезапное снижение артериального давления, которое сопровождается болью в голове и в области сердца. Кроме того, пониженное давление у пожилых и ослабленных людей может приводить к падениям из-за головокружения или потери сознания.

Чтобы улучшить самочувствие, можно выпить чашку крепкого сладкого чая или кофе, лечь, приподняв ноги вверх, открыть окна, чтобы поступало как можно больше воздуха, а также ополоснуть лицо прохладной водой. Если же ничего не помогло, то вызвать скорую помощь.

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