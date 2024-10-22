«Выход должен быть»: Курьянов прокомментировал плачевную ситуацию в «Авангарде»

Напомним, что в ближайшее время у «Авангарда» может смениться главный тренер. По информации хоккейного обозревателя Михаила Зислиса, клуб рассматривает на это место кандидатуру канадского специалиста Жерара Галлана. Однако за работу с командой он просит очень крупную сумму.