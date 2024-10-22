«Выход должен быть»: Курьянов прокомментировал плачевную ситуацию в «Авангарде»

Posted 22 октября, 12:11
Published 22 октября, 12:11
Modified 22 октября, 12:15
Updated 22 октября, 12:15
Тренер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о положении дел в команде. За последний месяц «ястребы» проиграли большинство игр и сейчас занимают десятое место в Восточной конференции КХЛ. То есть, на сегодня омский клуб находится даже вне зоны плей-офф.
«Нам не остается ничего, кроме как работать. Все понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со „Спартаком“. Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть», — передает слова Курьянова Аllhockey.
Напомним, что в ближайшее время у «Авангарда» может смениться главный тренер. По информации хоккейного обозревателя Михаила Зислиса, клуб рассматривает на это место кандидатуру канадского специалиста Жерара Галлана. Однако за работу с командой он просит очень крупную сумму.