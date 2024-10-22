Вредный воздух. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Posted 22 октября, 04:29
Published 22 октября, 04:29
Modified 22 октября, 04:53
Updated 22 октября, 04:53
Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омской области с 20:00 часов 21 октября и до 11:00 утра 22 октября объявили режим неблагоприятных метеоусловий, при котором вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются. Режиму присвоили первую степень опасности.
Омичи в паблике «Дыши! Омск» рассказали, что в городке Нефтяников они ощущают сильные и неприятные запахи химии. Напротив улицы Энергетиков жители страдают от запахов сажи, сообщается, что она оседает на машинах омичей. В Октябрьском округе также поступают жалобы на воздух.
«Нам бы не помешал противогаз, ул. Энергетиков в 21-15 запах газа! Через закрытые окна!»;
«Уже и в Октябрьском невозможно дышать. Где рекомендации вновь созданной комиссии?»;
«В Нефтяниках уже воняет химией»;
«Вот она, опасность, не туча, а сажа! 9 часов утра, 22 октября, напротив улицы Энергетиков, в воздухе запах сажи, дышать нечем. Все оседает в Нефтяниках. Машину мыть не успеваем от сажи»;
«Коптит в районе Авторынка!»;
«Левый берег, улица Степанца. Накануне вечером, смог и гарь чувствовалась, также пахло в квартире, натянуло через приточную вентиляцию под окном. Очень печально и страшно, что этим дышим»;
«Сейчас на Водников и в центре стоит запах сероводорода»;
«Воняет на Серова, сделайте что-нибудь», — массово жалуются омичи.
По данным УГМС, в пятницу, 18 октября, в атмосфере города было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе оксида углерода, оксида и диоксида азота. Ситуация немного улучшилась только в воскресенье, 20 октября, но проблема все еще остается.
В сообществе рассказали, что особенно сильно от загрязнения воздуха страдают жители Центрального округа, где расположена угольная ТЭЦ-5 «ТГК-11». Жители часто жалуются на черные столбы выбросов из труб, следы сажи и золы на окнах и автомобилях. Превышения оксида углерода, оксида и диоксида азота характерны для объектов теплоэнергетики.
В регионе потому и создали штаб по вопросам федерального проекта «Чистый воздух». Этот шаг со стороны правительства, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направлен на очищение атмосферного воздуха Омска. В Минприроды напомнили, что при наличии неприятных запахов омичи могут обратиться в центр экомониторинга. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.