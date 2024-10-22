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Posted 22 октября, 04:29

Published 22 октября, 04:29

Modified 22 октября, 04:53

Updated 22 октября, 04:53

В Омской области вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Вредный воздух. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

22 октября 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Омской области вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Омичам пришлось в очередной раз вдыхать едкие запахи химии.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в Омской области с 20:00 часов 21 октября и до 11:00 утра 22 октября объявили режим неблагоприятных метеоусловий, при котором вредные вещества в воздухе почти не рассеиваются. Режиму присвоили первую степень опасности.

Омичи в паблике «Дыши! Омск» рассказали, что в городке Нефтяников они ощущают сильные и неприятные запахи химии. Напротив улицы Энергетиков жители страдают от запахов сажи, сообщается, что она оседает на машинах омичей. В Октябрьском округе также поступают жалобы на воздух.

«Нам бы не помешал противогаз, ул. Энергетиков в 21-15 запах газа! Через закрытые окна!»;
«Уже и в Октябрьском невозможно дышать. Где рекомендации вновь созданной комиссии?»;
«В Нефтяниках уже воняет химией»;
«Вот она, опасность, не туча, а сажа! 9 часов утра, 22 октября, напротив улицы Энергетиков, в воздухе запах сажи, дышать нечем. Все оседает в Нефтяниках. Машину мыть не успеваем от сажи»;
«Коптит в районе Авторынка!»;
«Левый берег, улица Степанца. Накануне вечером, смог и гарь чувствовалась, также пахло в квартире, натянуло через приточную вентиляцию под окном. Очень печально и страшно, что этим дышим»;
«Сейчас на Водников и в центре стоит запах сероводорода»;
«Воняет на Серова, сделайте что-нибудь», — массово жалуются омичи.
Омичи делятся фотографиями задымленных районов городаОмичи делятся фотографиями задымленных районов города
Омичи делятся фотографиями задымленных районов городаОмичи делятся фотографиями задымленных районов города
Омичи делятся фотографиями задымленных районов городаОмичи делятся фотографиями задымленных районов города
Омичи делятся фотографиями задымленных районов города. Фото: Паблик «Дыши! Омск»

По данным УГМС, в пятницу, 18 октября, в атмосфере города было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе оксида углерода, оксида и диоксида азота. Ситуация немного улучшилась только в воскресенье, 20 октября, но проблема все еще остается.

В сообществе рассказали, что особенно сильно от загрязнения воздуха страдают жители Центрального округа, где расположена угольная ТЭЦ-5 «ТГК-11». Жители часто жалуются на черные столбы выбросов из труб, следы сажи и золы на окнах и автомобилях. Превышения оксида углерода, оксида и диоксида азота характерны для объектов теплоэнергетики.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В регионе потому и создали штаб по вопросам федерального проекта «Чистый воздух». Этот шаг со стороны правительства, Росприроднадзора и Роспотребнадзора направлен на очищение атмосферного воздуха Омска. В Минприроды напомнили, что при наличии неприятных запахов омичи могут обратиться в центр экомониторинга. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

Омск задыхается от едкого смога: кому опасно дышать таким воздухом
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Загрязнение воздуха#Росприроднадзор#Новости#Химия#Вредные вещества#Федеральный проект
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