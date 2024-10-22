Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты

Posted 22 октября, 04:53
Published 22 октября, 04:53
Modified 22 октября, 05:07
Updated 22 октября, 05:07
Как уже сообщал Город55, в Таре активно рассматривают вопрос оптимизации и передачи трех отделений ЦРБ (рентгенологического, лечебно-диагностического и лабораторного) в ведомство Омского диагностического центра. Пока что окончательного решения, как сообщили Городу55 в региональном минздраве, нет. Специалисты проводят технический и инженерный анализ существующего оборудования и условий подключения.
Работники Тарской ЦРБ сейчас находятся в замешательстве, так как опасаются, что изменения лишат их выплат. Но в министерстве сообщили, что вопрос сохранения зарплат будет находиться под строгим контролем министра.
«Рассматривается вопрос организации диагностических и лабораторных исследований в Таре с участием Клинического диагностического Центра. Решение об организационной форме диагностической службы еще не принято, однако вопрос сохранения заработной платы персонала при любом решении будет на строгом контроле министра», — рассказали Городу55 в минздраве.
Также в ведомстве пообещали, что доступность, качество и скорость лабораторных исследований и обследований на тяжелых медицинских аппаратах значительно улучшится. Новые изменения помогут повысить уровень медицины всего региона. Условия для медперсонала и пациентов станут намного лучше, считают в ведомстве.