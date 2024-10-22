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Posted 22 октября, 04:53

Published 22 октября, 04:53

Modified 22 октября, 05:07

Updated 22 октября, 05:07

Медикам Тарской ЦРБ пообещали сохранить заработные платы после оптимизации

Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты

22 октября 2024, 04:53
Фото: 1MI

Медикам Тарской ЦРБ пообещали сохранить заработные платы после оптимизации

Сейчас вопросы оптимизации находятся только в стадии обсуждения. Делать какие-то выводы пока рано.

Как уже сообщал Город55, в Таре активно рассматривают вопрос оптимизации и передачи трех отделений ЦРБ (рентгенологического, лечебно-диагностического и лабораторного) в ведомство Омского диагностического центра. Пока что окончательного решения, как сообщили Городу55 в региональном минздраве, нет. Специалисты проводят технический и инженерный анализ существующего оборудования и условий подключения.

Работники Тарской ЦРБ сейчас находятся в замешательстве, так как опасаются, что изменения лишат их выплат. Но в министерстве сообщили, что вопрос сохранения зарплат будет находиться под строгим контролем министра.

«Рассматривается вопрос организации диагностических и лабораторных исследований в Таре с участием Клинического диагностического Центра. Решение об организационной форме диагностической службы еще не принято, однако вопрос сохранения заработной платы персонала при любом решении будет на строгом контроле министра», — рассказали Городу55 в минздраве.

Также в ведомстве пообещали, что доступность, качество и скорость лабораторных исследований и обследований на тяжелых медицинских аппаратах значительно улучшится. Новые изменения помогут повысить уровень медицины всего региона. Условия для медперсонала и пациентов станут намного лучше, считают в ведомстве.

Хотим сохранить льготы. В Тарской ЦРБ испугались возможной оптимизации отделений
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Минздрав#Заработная плата#Медицина#Новости#Реорганизация#Тарский район#Оптимизация#Оборудование#ЦРБ
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