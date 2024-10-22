Вопрос под строгим контролем. В Тарской ЦРБ медикам обещают сохранить выплаты

Как уже сообщал Город55, в Таре активно рассматривают вопрос оптимизации и передачи трех отделений ЦРБ (рентгенологического, лечебно-диагностического и лабораторного) в ведомство Омского диагностического центра. Пока что окончательного решения, как сообщили Городу55 в региональном минздраве, нет. Специалисты проводят технический и инженерный анализ существующего оборудования и условий подключения.