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Posted 22 октября, 12:31

Published 22 октября, 12:31

Modified 22 октября, 12:35

Updated 22 октября, 12:35

Сергей Гомоляко

В тренерский штаб «Авангарда» может войти экс-хоккеист Сергей Гомоляко

22 октября 2024, 12:31
Фото: Fan Zone ХК «Металлург» Магнитогорск
Сергей Гомоляко
Менеджер чемпионского «Металлурга» сейчас находится в поисках работы.

По информации телеграм-канала «Хоккейная правда», присоединиться к тренерскому составу клуба может спортивный директор чемпионского «Металлурга», по совместительству легендарный хоккеист Сергей Гомоляко, который сейчас находится без работы.

Источник сообщает, что кандидатуру Гомоляко предлагают для усиления селекционного штаба «Авангарда».

«Пока это не более чем разговоры, но какие-то телодвижения Евгению Кожевникову, новому председателю совета директоров предстоит совершать в ближайшее время», — отметили в телеграм-канале.

Напомним, что скоро в омском клубе могут произойти серьезные изменения. Ранее появилась информация, что команду покидает канадский защитник Даррен Диц, также расторгнуть контракт собираются с нападающим Коулом Касселсом и Алексеем Макеевым.

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