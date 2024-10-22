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Posted 22 октября, 09:32

Published 22 октября, 09:32

Modified 22 октября, 09:36

Updated 22 октября, 09:36

В омском Порт-Артуре сдали панельную новостройку с «двушками» по 7 млн

В омском Порт-Артуре сдали панельную новостройку с «двушками» по 7 млн

22 октября 2024, 09:32
Фото: Завод сборного железобетона № 6
В доме 156 квартир: 92 — однокомнатных, 64 — двухкомнатных.

В Омске сдали в эксплуатацию 9-этажный дом на улице 2-я Трамвайная, 41. Об этом сегодня сообщили в региональном Управлении Росреестра. Здание построил Завод сборного железобетона № 6.

Общая площадь помещений составляет более 10,4 тысяч квадратных метров. В доме 156 квартир: 92 — однокомнатных, 64 — двухкомнатных.

Фото: Завод сборного железобетона № 6

В новостройке сейчас выставлены на продажу квартиры. Так, на сайте «Яндекс Недвижимость» размещено более 40 объявлений.

Самая недорогая «однушка» обойдется в 3,6 млн рублей. Это цена квартиры площадью 35 «квадратов».

«Окна и балконные двери с тройным остеклением. Укомплектована сантехникой, электроплитой, приборами учета горячей и холодной воды, имеются обои и линолеум, выход на большую лоджию», — говорится в объявлении.

Стоимость двухкомнатный квартир доходит до 6,9 млн рублей.

Ранее Город55 в прямом эфире обсуждал вопрос, насколько реально в нынешними ценами на жилье приобрести квартиру в Омске.

По 269 квартир: в Омске построят два новых дома на улице Успешной
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#Евгений Игишев#Недвижимость#Омск#Новостройка
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