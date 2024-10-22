В омском Порт-Артуре сдали панельную новостройку с «двушками» по 7 млн

Posted 22 октября, 09:32
Published 22 октября, 09:32
Modified 22 октября, 09:36
Updated 22 октября, 09:36
В Омске сдали в эксплуатацию 9-этажный дом на улице 2-я Трамвайная, 41. Об этом сегодня сообщили в региональном Управлении Росреестра. Здание построил Завод сборного железобетона № 6.
Общая площадь помещений составляет более 10,4 тысяч квадратных метров. В доме 156 квартир: 92 — однокомнатных, 64 — двухкомнатных.
В новостройке сейчас выставлены на продажу квартиры. Так, на сайте «Яндекс Недвижимость» размещено более 40 объявлений.
Самая недорогая «однушка» обойдется в 3,6 млн рублей. Это цена квартиры площадью 35 «квадратов».
«Окна и балконные двери с тройным остеклением. Укомплектована сантехникой, электроплитой, приборами учета горячей и холодной воды, имеются обои и линолеум, выход на большую лоджию», — говорится в объявлении.
Стоимость двухкомнатный квартир доходит до 6,9 млн рублей.
Ранее Город55 в прямом эфире обсуждал вопрос, насколько реально в нынешними ценами на жилье приобрести квартиру в Омске.