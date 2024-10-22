В Омске напротив «Меги» за полмиллиарда продают гипермаркет «Триумф вкуса»

Posted 22 октября, 10:41
Published 22 октября, 10:41
Modified 22 октября, 10:43
Updated 22 октября, 10:43
Напротив омской «Меги» выставили на продажу торговый комплекс «Триумф вкуса». Площадь помещения составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Цена магазина — 510 млн рублей. Отметим, что гипермаркет уже пытались продать год назад за 765 млн рублей.
Торговый комплекс готовы продать как полностью, так и по частям. Сейчас в нем расположены продуктовый супермаркет, мебельный салон, винный магазин, аптека и другие торговые точки. Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на улице Ленина выставили на продажу помещение в купеческом особняке, построенном в начале прошлого века. Общая площадь составляет 198 квадратных метров, цена — 38 млн рублей.