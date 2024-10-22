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Posted 22 октября, 06:41

Published 22 октября, 06:41

Modified 22 октября, 06:43

Updated 22 октября, 06:43

Иллюстрация

Спорная пристройка. Омичи боятся отстаться без тепла из-за продажи части дома бизнесу

22 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
Предприниматель собирается купить пристройку, в которой расположен тепловой узел многоквартирного дома. Жители опасаются, что это может привести к проблемам с коммунальными услугами.

В редакцию Города55 обратились жители дома № 41 по проспекту Менделеева. Омичи рассказали о спорном моменте вокруг пристройки к девятиэтажке. Здание хочет выкупить предприниматель, в настоящее время оно находится в собственности мэрии. Сейчас в пристройке располагаются точка по продаже разливного пива и магазин автозапчастей.

Там же в помещении находится и тепловой узел многоквартирного дома. Жильцы переживают, что если оно отойдет в частные руки, то доступ в бойлерную будет закрыт и возникнут проблемы с отоплением и горячей водой.

«Мы же понимаем, что если здание продается, то и автоматически продается наше помещение с коммуникациями. Как мы будем пользоваться? Если нам его сдадут в аренду, то за какие деньги? У нас кварплата увеличится? Из этого всего потом будут вытекать проблемы с водой, отоплением. Переносить бойлерную тоже не вариант. Для этого необходим дорогостоящий проект», — рассказала старшая по дому Юлия Рыжих.

Из-за спорной пристройки шли суды. Мэрия отказывалась продавать объект. Однако в октябре нынешнего года арбитраж постановил удовлетворить продажу помещения индивидуальному предпринимателю Александру Данилюку. Согласно судебным документам, бизнесмен арендует площадь с 2017 года. Арбитраж заверил, что у собственников будет доступ к теплоузлу.

«В свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и
пользоваться этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для
эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме, — говорится в судебном акте.

Таким образом, бизнесу и жильцам дома предстоит использовать эту пристройку совместно.

О похожей ситуации Город55 рассказывал совсем недавно. На улице Октябрьской планировали снести тепловой узел вместе с аварийными зданиями. Жильцы соседних домов настояли на обратном, чтобы не остаться зимой без тепла.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Суд#Аренда#Горячая вода#Жильцы#Конфликт#Коммуникации#Муниципалитет#Продажа недвижимости
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