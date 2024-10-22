Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории

Posted 22 октября, 08:15
Published 22 октября, 08:15
Modified 22 октября, 08:17
Updated 22 октября, 08:17
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» разместило на сайте госзакупок заявку. Оно ищет подрядчика, который бы «оказывал услуги по уборке территории, прилегающей к пассажирскому зданию аэровокзала… и к зданию международного сектора». Прибираться надо будет ежесуточно в течение 2 лет, с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026.
Из опубликованной документации следует, что общая площадь участка, подлежащего уборке, — 29 680 квадратных метров, то есть почти 3 гектара. Подрядчик должен будет организовать сбор и вывоз мусора и снега, его представителю придется каждое утро в 8.00 приходить к сервисному центру «для осуществления приема-передачи услуг». Сотрудники фирмы-подрядчика должны быть гражданами России, не имеющими судимостей, на каждого будет оформляться специальный пропуск.
Сбор заявок будет идти до 29 октября. Начальная цена контракта — 11,78 млн рублей. Известно, что платежи будут происходить ежемесячно.