Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории

Из опубликованной документации следует, что общая площадь участка, подлежащего уборке, — 29 680 квадратных метров, то есть почти 3 гектара. Подрядчик должен будет организовать сбор и вывоз мусора и снега, его представителю придется каждое утро в 8.00 приходить к сервисному центру «для осуществления приема-передачи услуг». Сотрудники фирмы-подрядчика должны быть гражданами России, не имеющими судимостей, на каждого будет оформляться специальный пропуск.