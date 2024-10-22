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Posted 22 октября, 08:15

Published 22 октября, 08:15

Modified 22 октября, 08:17

Updated 22 октября, 08:17

Омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории

Шесть миллионов в год: омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории

22 октября 2024, 08:15
Фото: gorod55.ru

Омский аэропорт начал поиски подрядчика для уборки территории

Сюжет
Госзакупки
В общей сложности убираться нужно будет на 3 гектарах земли.

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» разместило на сайте госзакупок заявку. Оно ищет подрядчика, который бы «оказывал услуги по уборке территории, прилегающей к пассажирскому зданию аэровокзала… и к зданию международного сектора». Прибираться надо будет ежесуточно в течение 2 лет, с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026.

Из опубликованной документации следует, что общая площадь участка, подлежащего уборке, — 29 680 квадратных метров, то есть почти 3 гектара. Подрядчик должен будет организовать сбор и вывоз мусора и снега, его представителю придется каждое утро в 8.00 приходить к сервисному центру «для осуществления приема-передачи услуг». Сотрудники фирмы-подрядчика должны быть гражданами России, не имеющими судимостей, на каждого будет оформляться специальный пропуск.

Сбор заявок будет идти до 29 октября. Начальная цена контракта — 11,78 млн рублей. Известно, что платежи будут происходить ежемесячно.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Аэропорт#Госзакупки#Новости
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