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Posted 22 октября, 09:59

Published 22 октября, 09:59

Modified 22 октября, 10:01

Updated 22 октября, 10:01

Наталя Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Певице Глюкозе вынесли приговор за наркотики

22 октября 2024, 09:59
Фото: Газета.ру
Наталя Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Сегодня исполнительницу привлекли к ответственности в московском суде.

Сегодня в московском суде прошло заседание по делу певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Ее признали виновной в употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 административного кодекса РФ).

Правоохранители установили, что исполнительница находилась под влиянием запрещенных веществ в аэропорту Шереметьево. На состояние Глюкозы обратили внимание сотрудники полиции, которые дежурили в здании. Однако девушка отказалась от медицинского освидетельствования.

В результате суд назначил Наталье Чистяковой-Ионовой штраф в размере 5 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что певица воспитывает несовершеннолетних детей.

Видео: Суды общей юрисдикции города Москвы.

Кроме того, по данным SHOT, Глюкозу внесли в «черный список» российского телевидения, в частности, теперь она не сможет выступать на новогодних шоу. Источники канала сообщают, что организаторы мероприятий боятся, что певица придет на мероприятие нетрезвой.

Напомним, что в июле этого года Глюкоза стала участницей масштабного интернет-скандала. Она вышла на сцену на Дне металлурга в Красноярске и, как предположили зрители, была под влиянием наркотиков. По словам тех, кто был на концерте, певицу выдавало странное поведение: она не попадала в ноты, ругалась матом и трогала себя за интимные места.

Инцидент вызвал много вопросов, но сама Глюкоза стояла на своем: она объяснила свое поведение во время концерта действием антидепрессантов.

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