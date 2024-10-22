Певице Глюкозе вынесли приговор за наркотики

Напомним, что в июле этого года Глюкоза стала участницей масштабного интернет-скандала. Она вышла на сцену на Дне металлурга в Красноярске и, как предположили зрители, была под влиянием наркотиков. По словам тех, кто был на концерте, певицу выдавало странное поведение: она не попадала в ноты, ругалась матом и трогала себя за интимные места.