Певице Глюкозе вынесли приговор за наркотики

Posted 22 октября, 09:59
Published 22 октября, 09:59
Modified 22 октября, 10:01
Updated 22 октября, 10:01
Сегодня в московском суде прошло заседание по делу певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Ее признали виновной в употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 административного кодекса РФ).
Правоохранители установили, что исполнительница находилась под влиянием запрещенных веществ в аэропорту Шереметьево. На состояние Глюкозы обратили внимание сотрудники полиции, которые дежурили в здании. Однако девушка отказалась от медицинского освидетельствования.
В результате суд назначил Наталье Чистяковой-Ионовой штраф в размере 5 тысяч рублей. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что певица воспитывает несовершеннолетних детей.
Кроме того, по данным SHOT, Глюкозу внесли в «черный список» российского телевидения, в частности, теперь она не сможет выступать на новогодних шоу. Источники канала сообщают, что организаторы мероприятий боятся, что певица придет на мероприятие нетрезвой.
Напомним, что в июле этого года Глюкоза стала участницей масштабного интернет-скандала. Она вышла на сцену на Дне металлурга в Красноярске и, как предположили зрители, была под влиянием наркотиков. По словам тех, кто был на концерте, певицу выдавало странное поведение: она не попадала в ноты, ругалась матом и трогала себя за интимные места.
Инцидент вызвал много вопросов, но сама Глюкоза стояла на своем: она объяснила свое поведение во время концерта действием антидепрессантов.