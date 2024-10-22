От поддельных паспортов до фиктивных сделок: как омичи обманывали банки и граждан

Posted 22 октября, 11:29
Published 22 октября, 11:29
Modified 22 октября, 11:31
Updated 22 октября, 11:31
В Омской области завершилось расследование уголовного дела, связанного с масштабным мошенничеством. Два жителя Омска, 44-летняя женщина и её 48-летний сообщник, стали фигурантами дела, в котором они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура региона и следственные органы УМВД России завершили сбор доказательств и направили материалы в суд.
Согласно данным следствия, преступная деятельность обвиняемых продолжалась с июня 2020 года по февраль 2021 года. Женщина, не имея официального трудоустройства, использовала поддельные документы, включая паспорт, принадлежащий другой гражданке. Под именем вымышленного лица ей удалось оформить три ипотечных кредита на общую сумму 2,7 млн рублей, при этом она не собиралась их погашать.
В ходе расследования выяснилось, что мошенники также обманывали владельцев недвижимости, предлагая им заключить сделки, которые не имели юридической силы. Они убедили трех малообеспеченных граждан взять на себя кредитные обязательства для покупки недвижимости, обещая им небольшие денежные вознаграждения. Для этого обвиняемые подготавливали подложные документы, подтверждающие фиктивное трудоустройство и финансовую состоятельность заемщиков, что позволяло им получать одобрение банков на выдачу целевых кредитов.
Общая сумма, полученная от банков, составила около 10 млн рублей, которые, по словам мошенников, предназначались для приобретения одной квартиры и восьми земельных участков. Однако вскоре после получения средств мошенники прекратили выплаты, оставив финансовые учреждения с убытками, которые составили почти 6,3 миллиона рублей.
Кроме того, следствие установило, что один из обвиняемых был вовлечен в другую мошенническую схему, связанную с инвестициями в ценные бумаги. Он обещал своему знакомому быструю прибыль, что привело к тому, что тот доверил ему 1,36 млн рублей, надеясь на возврат вложенных средств и дополнительный доход. Однако и в этом случае деньги были потеряны.
Мошенники использовали различные методы для сокрытия своей деятельности, регулярно меняя свои анкетные данные и получая новые документы. Их действия были пресечены благодаря совместным усилиям оперативников Управления уголовного розыска и сотрудников службы безопасности банка, которые задержали соучастников при попытке оформить новый кредит на сумму 1,3 млн рублей.
Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Куйбышевский районный суд Омска. Обвиняемым грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.
Напомним, что ранее семья из Кировского округа, пострадала от мошеннических действий, пытаясь инвестировать в акции. Все началось с рекламы в интернете. 50-летняя женщина, заинтересовавшись предложением, заполнила анкету и вскоре получила звонок от представителя из Великобритании.