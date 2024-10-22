От поддельных паспортов до фиктивных сделок: как омичи обманывали банки и граждан

Кроме того, следствие установило, что один из обвиняемых был вовлечен в другую мошенническую схему, связанную с инвестициями в ценные бумаги. Он обещал своему знакомому быструю прибыль, что привело к тому, что тот доверил ему 1,36 млн рублей, надеясь на возврат вложенных средств и дополнительный доход. Однако и в этом случае деньги были потеряны.