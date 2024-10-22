Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города

Posted 22 октября, 13:37
Published 22 октября, 13:37
Modified 22 октября, 13:40
Updated 22 октября, 13:40
Вчера в центре Омска изменилась схема движения транспорта. Теперь потоки машин с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста будут двигаться с трех полос, в том числе с первой.
В городской администрации омичам предложили альтернативные пути, по которым можно доезжать с улицы Масленникова до центра. Например, предлагается поворачивать на улицу Маршала Жукова или улицу Пушкина, либо же заезжать на мост, разворачиваться под ним, а после выезжать на проспект Карла Маркса.
Ранее Город55 рассказывал, что изменится в работе общественного транспорта после начала ремонта моста у Телецентра.