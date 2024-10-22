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Posted 22 октября, 13:37

Published 22 октября, 13:37

Modified 22 октября, 13:40

Updated 22 октября, 13:40

Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города

Омским автолюбителям предложили альтернативные пути поездок до центра города

22 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI
Это связано с недавними изменениями в схеме движения транспорта.

Вчера в центре Омска изменилась схема движения транспорта. Теперь потоки машин с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста будут двигаться с трех полос, в том числе с первой.

В городской администрации омичам предложили альтернативные пути, по которым можно доезжать с улицы Масленникова до центра. Например, предлагается поворачивать на улицу Маршала Жукова или улицу Пушкина, либо же заезжать на мост, разворачиваться под ним, а после выезжать на проспект Карла Маркса.

Фото: Омский дептранс

Ранее Город55 рассказывал, что изменится в работе общественного транспорта после начала ремонта моста у Телецентра.

Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Департамент транспорта мэрии Омска#Дорожные знаки#Новости#Департамент#Дорожное движение
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