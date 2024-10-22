Держались за руки и обменялись кольцами. В омской колонии поженились заключенные

Еще один брак заключили в исправительной колонии № 9, где обменялись кольцами осужденный Анатолий и его возлюбленная Ксения, а также получили свой самый важный документ. Администрация позволила им остаться на длительное свидание. Заместитель начальника колонии Евгений Михайлов подчеркнул, что свадебные союзы помогают повысить заключенным мотивацию.