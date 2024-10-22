Держались за руки и обменялись кольцами. В омской колонии поженились заключенные

Posted 22 октября, 08:10
Published 22 октября, 08:10
Modified 22 октября, 08:19
Updated 22 октября, 08:19
Недавно в исправительных колониях № 7 и № 9 УФСИН России по Омской области состоялись необычные события — церемонии государственной регистрации брака, рассказали в УФСИН по Омской области.
Одна из церемоний прошла в колонии №7, где заключенный Андрей женился на его возлюбленной Елене. Церемония прошла в уютном помещении, молодожены пообещали любить друг друга всю жизнь и получили свое свидетельство о браке.
По словам заместителя начальника колонии Андрея Быкова, такие мероприятия помогают поднять моральный дух осужденных, пересмотреть свою жизнь и лучше адаптироваться после освобождения.
Еще один брак заключили в исправительной колонии № 9, где обменялись кольцами осужденный Анатолий и его возлюбленная Ксения, а также получили свой самый важный документ. Администрация позволила им остаться на длительное свидание. Заместитель начальника колонии Евгений Михайлов подчеркнул, что свадебные союзы помогают повысить заключенным мотивацию.
Ранее Город55 писал о другом омском заключенном, который смог получить образование менеджера и успешно сдал экзамены по этой специальности.