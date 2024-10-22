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Posted 22 октября, 08:10

Published 22 октября, 08:10

Modified 22 октября, 08:19

Updated 22 октября, 08:19

В омских колониях продолжают заключать браки и играть небольшие свадьбы

Держались за руки и обменялись кольцами. В омской колонии поженились заключенные

22 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI

В омских колониях продолжают заключать браки и играть небольшие свадьбы

Сотрудники колонии утверждают, что такие браки помогают осужденным стремиться к исправлению.

Недавно в исправительных колониях № 7 и № 9 УФСИН России по Омской области состоялись необычные события — церемонии государственной регистрации брака, рассказали в УФСИН по Омской области.

Одна из церемоний прошла в колонии №7, где заключенный Андрей женился на его возлюбленной Елене. Церемония прошла в уютном помещении, молодожены пообещали любить друг друга всю жизнь и получили свое свидетельство о браке.

По словам заместителя начальника колонии Андрея Быкова, такие мероприятия помогают поднять моральный дух осужденных, пересмотреть свою жизнь и лучше адаптироваться после освобождения.

Еще один брак заключили в исправительной колонии № 9, где обменялись кольцами осужденный Анатолий и его возлюбленная Ксения, а также получили свой самый важный документ. Администрация позволила им остаться на длительное свидание. Заместитель начальника колонии Евгений Михайлов подчеркнул, что свадебные союзы помогают повысить заключенным мотивацию.

Фото: УФСИН по Омской области

Ранее Город55 писал о другом омском заключенном, который смог получить образование менеджера и успешно сдал экзамены по этой специальности.

Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#УФСИН#Семья#Новости#Исправительная колония#Поддержка#Осужденные#Регистрация брака
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