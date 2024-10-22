«О, ПП!» вместо «Вояжа»: в Омске на Ленина появится вторая точка популярного кафе

Posted 22 октября, 11:55
Published 22 октября, 11:55
Modified 22 октября, 11:57
Updated 22 октября, 11:57
В Омске продолжается развитие культуры здорового питания: на улице Ленина, 31, где ранее располагалось кафе «Вояж», вскоре откроется новое заведение под названием «О, ПП!».
Новое кафе, как сообщает телеграм-канал «Омск путеводитель», является результатом ребрендинга уже известного омичам заведения Veggy, расположенного на Красном Пути, 105В. Теперь команда Veggy решила расширить свои горизонты и открыть вторую точку.
Кафе «О, ПП!» будет предлагать не только привычные вегетарианские блюда, но и новые гастрономические решения, вдохновленные средиземноморской кухней. В меню можно будет найти разнообразные блюда с рыбой, свежими овощами, зеленью, орехами и крупами. Открытие «О, ПП!» запланировано на конец этого года.
Напомним, что на месте бывшего ТЦ «Летур» установили большой экран, а преобразование в «Гагарин Молл» планируется завершить в начале следующего года.