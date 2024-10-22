«О, ПП!» вместо «Вояжа»: в Омске на Ленина появится вторая точка популярного кафе

Кафе «О, ПП!» будет предлагать не только привычные вегетарианские блюда, но и новые гастрономические решения, вдохновленные средиземноморской кухней. В меню можно будет найти разнообразные блюда с рыбой, свежими овощами, зеленью, орехами и крупами. Открытие «О, ПП!» запланировано на конец этого года.