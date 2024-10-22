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Posted 22 октября, 11:55

Published 22 октября, 11:55

Modified 22 октября, 11:57

Updated 22 октября, 11:57

В Омске на Ленина откроется новое кафе «О, ПП!» с средиземноморской кухней

«О, ПП!» вместо «Вояжа»: в Омске на Ленина появится вторая точка популярного кафе

22 октября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney

В Омске на Ленина откроется новое кафе «О, ПП!» с средиземноморской кухней

В Омске появится новое кафе «О, ПП!», предлагающее не только вегетарианские блюда, но и средиземноморскую кухню. Заведение станет второй точкой популярного среди горожан кафе Veggy, известного своим здоровым меню.

В Омске продолжается развитие культуры здорового питания: на улице Ленина, 31, где ранее располагалось кафе «Вояж», вскоре откроется новое заведение под названием «О, ПП!».

Новое кафе, как сообщает телеграм-канал «Омск путеводитель», является результатом ребрендинга уже известного омичам заведения Veggy, расположенного на Красном Пути, 105В. Теперь команда Veggy решила расширить свои горизонты и открыть вторую точку.

Кафе «О, ПП!» будет предлагать не только привычные вегетарианские блюда, но и новые гастрономические решения, вдохновленные средиземноморской кухней. В меню можно будет найти разнообразные блюда с рыбой, свежими овощами, зеленью, орехами и крупами. Открытие «О, ПП!» запланировано на конец этого года.

Напомним, что на месте бывшего ТЦ «Летур» установили большой экран, а преобразование в «Гагарин Молл» планируется завершить в начале следующего года.

Открытие омского «Гагарин Молла» запланировали на февраль 2025 года
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Кафе#Открытие#Здоровое питание#Меню
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