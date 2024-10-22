Николас Кейдж предсказал замену актеров искусственным интеллектом

В минувшее воскресенье Николас Кейдж выступил с речью для начинающих актеров на 25 кинофестивале в Ньюпорт-Бич. Со сцены он обратился к будущим звездам и призвал их не поддаваться давлениюработодателей, которые хотят внедрить искусственный интеллект в процесс съемок кинолент для манипулирования игрой актров.