Николас Кейдж предсказал замену актеров искусственным интеллектом

Posted 22 октября, 14:06
Published 22 октября, 14:06
Modified 22 октября, 14:09
Updated 22 октября, 14:09
В минувшее воскресенье Николас Кейдж выступил с речью для начинающих актеров на 25 кинофестивале в Ньюпорт-Бич. Со сцены он обратился к будущим звездам и призвал их не поддаваться давлениюработодателей, которые хотят внедрить искусственный интеллект в процесс съемок кинолент для манипулирования игрой актров.
«Для меня работа в кино — это в значительной степени рукотворный, органичный, с нуля процесс. Это всегда идет от сердца, от воображения, это от мыслей и деталей, и размышлений, и оттачивания, и подготовки», — уверен Кейдж.
Актер отметил, что киностудии могут использовать новые технологии для «подмены» лиц, изменения голоса и даже корректировки вашего языка тела. Кажется безумным, но смотря на то, как быстро развивается искусственный интеллект, в возможности создания подобных способов не приходится сомневаться.
«Студиям это нужно для того, чтобы иметь возможность изменить ваше лицо после того, как вы уже снялись, — они могут изменить ваше лицо, они могут изменить ваш голос, они могут изменить вашу подачу реплик, они могут изменить ваш язык тела, они могут изменить вашу игру», — предупредил Николас.
С опаской к таким нововведениям относятся и люди по ту сторону экрана. Большинство пользователей сети уверены, что ИИ может лишить кино настоящих человеческих эмоций, естественных тел и большого разнообразия образов.
«Я надеюсь это случится не на моем веку. Должны быть сферы, в которых ИИ нужно просто запрещать. Одна из них, на мой взгляд, кино, ведь оно всегда было и будет про людей, про их переживания. Неужели какие-то искусственные технологии смогут это заменить?» — задается вопросом пользовательница.
И все же далеко не все процессы подвластны искусственному интеллекту. Напомним, что недавно Синди Суини кардинально сменила образ ради роли боксерши Кристи Мартин. Чтобы передать образ максимально правдоподобно, актриса накачала мускулы и обстригла длинные волосы, также сменив их цвет с блонда на каштановый.