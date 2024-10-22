Никаких «белых пятен». Оператор Т2 усилил покрытие сети в омском пригороде

Подобными наблюдениями поделились жители сразу 10 населенных пунктов: Андреевки, Прииртышья, Зари Свободы, деревни Петровка и Северо-Любинского поселка. Кроме того, положительную динамику в услугах связи отметили омичи, проживающие в поселках Горячий Ключ, Ростовка, Ачаирский и Камышловский, а также в селе Ростовка: на протяжении долгого времени там наблюдались «белые пятна», где серьезно страдало качество не только интернета, но и мобильной связи.