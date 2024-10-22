Никаких «белых пятен». Оператор Т2 усилил покрытие сети в омском пригороде

Posted 22 октября, 06:26
Published 22 октября, 06:26
Modified 22 октября, 06:28
Updated 22 октября, 06:28
По словам местных жителей, проживающих в районах, соседствующих с областным центром, в последнее время качество мобильной связи и интернета значительно увеличилось: «удаленка», дистанционное обучение, видеосвязь и даже стриминговые сервисы стали работать еще стабильнее.
Подобными наблюдениями поделились жители сразу 10 населенных пунктов: Андреевки, Прииртышья, Зари Свободы, деревни Петровка и Северо-Любинского поселка. Кроме того, положительную динамику в услугах связи отметили омичи, проживающие в поселках Горячий Ключ, Ростовка, Ачаирский и Камышловский, а также в селе Ростовка: на протяжении долгого времени там наблюдались «белые пятна», где серьезно страдало качество не только интернета, но и мобильной связи.
Как оказалось, причиной улучшения «цифровой обстановки» в пригороде Омска стала активная деятельность оператора мобильной связи Т2 — специалисты компании завершили плановый монтаж оборудования, направленный на перераспределение сетевой нагрузки и расширения покрытия.
«Для наших клиентов очень важна надежность связи, поэтому мы активно развиваем сеть по всей области — расширяем покрытие и увеличиваем емкость сети. Пять лет назад услуги t2 были доступны 93% жителей региона, сейчас по этому показателю мы приближаемся к 100%. Также мы наращиваем скорость интернета. В этом году мы провели рефарминг — перераспределение частот — в Омске и десяти крупнейших районных центрах области. Благодаря этому наши клиенты стали качать на 30-40% быстрее», — отметил Андрей Криницин, директор филиала Т2 в Омской области.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе мобильного оператора, дополнительные базовые станции существенно расширили и емкость мобильной сети — теперь она может «выдерживать» даже большее количество клиентов в зоне действия, обеспечивая высокую устойчивость связи и большие скорости 4G-интернета.