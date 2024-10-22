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Posted 22 октября, 02:58

Published 22 октября, 02:58

Modified 22 октября, 03:05

Updated 22 октября, 03:05

Иллюстрация

Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы для поступления на преподавателей

22 октября 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В минпросвещения утвердили минимальные баллы для абитуриентов в педвузы

Также появилось официальное расписание экзаменов, которые пройдут в три периода.

В минпросвещения РФ рассказали, сколько баллов необходимо набрать каждому желающему поступить в педагогические институты и университеты в 2024/2025 учебном году. Это баллы по обязательным базовым предметам, необходимым для поступления, а также дополнительные предметы по выбору. Среди них есть русский язык и обществознание, а также более точные и естественные науки, это физика, химия, и биология.

Соответствующий приказ подписан и опубликован министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Фото: Портал правовой информации

Как говорится в официальном документе, для успешного прохождения экзаменов по русскому языку и обществознанию необходимо набрать 42 балла, а по математике, физике, биологии и химии — 39. Экзамены по истории требуют минимального результата в 35 баллов, по литературе и географии — 40, а по информатике — 44.

Как ранее писал Город55, уже опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год. Досрочный период экзаменов пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Кроме того, поступление в ВУЗЫ усложнится, начиная с 2026 года. В 2025 году все абитуриенты будут сдавать экзамены по прежним правилам. Однако уже через пару лет систему тестирования хотят ужесточить.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Россия#ЕГЭ#Расписание#Новости#Экзамены#Баллы
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