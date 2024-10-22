Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы для поступления на преподавателей

В минпросвещения РФ рассказали, сколько баллов необходимо набрать каждому желающему поступить в педагогические институты и университеты в 2024/2025 учебном году. Это баллы по обязательным базовым предметам, необходимым для поступления, а также дополнительные предметы по выбору. Среди них есть русский язык и обществознание, а также более точные и естественные науки, это физика, химия, и биология.