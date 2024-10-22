Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ

Posted 22 октября, 10:56
Published 22 октября, 10:56
Modified 22 октября, 10:58
Updated 22 октября, 10:58
Наблюдательный совет Омского государственного технического университета (ОмГТУ) дал добро на назначение Павла Корчагина, который с марта 2024 года исполняет обязанности ректора, на постоянную должность. Однако финальное слово за Министерством науки и высшего образования РФ.
Корчагин, работающий в сфере образования уже 27 лет, из которых 19 лет занимал руководящие должности, представил свою программу развития вуза, уделив особое внимание национальным проектам, инициированным по поручению президента.
В своей стратегии он акцентировал внимание на повышении качества образования, внедрении новых технологий и усилении связей с промышленностью. Среди предложенных им инициатив — развитие научных исследований, привлечение инвестиций в образовательные проекты и международное сотрудничество.
Члены Наблюдательного совета поддержали Корчагина, отметив важность развития ОмГТУ как одного из ведущих вузов региона. Теперь будущее вуза зависит от решения Министерства науки и высшего образования РФ, которое, как ожидается, будет принято в ближайшее время.
Напомним, что ранее студентка ОмГУПСа, обвиненная в использовании неоригинального материала в дипломной работе, не смогла выиграть судебное разбирательство. Она пыталась оспорить свое отчисление, но суд подтвердил законность действий учебного заведения.