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Posted 22 октября, 10:56

Published 22 октября, 10:56

Modified 22 октября, 10:58

Updated 22 октября, 10:58

Наблюдательный совет ОмГТУ одобрил назначение Корчагина на пост ректора

Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ

22 октября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney

Наблюдательный совет ОмГТУ одобрил назначение Корчагина на пост ректора

Наблюдательный совет одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Павла Корчагина на должность ректора вуза. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство науки и высшего образования.

Наблюдательный совет Омского государственного технического университета (ОмГТУ) дал добро на назначение Павла Корчагина, который с марта 2024 года исполняет обязанности ректора, на постоянную должность. Однако финальное слово за Министерством науки и высшего образования РФ.

Корчагин, работающий в сфере образования уже 27 лет, из которых 19 лет занимал руководящие должности, представил свою программу развития вуза, уделив особое внимание национальным проектам, инициированным по поручению президента.

В своей стратегии он акцентировал внимание на повышении качества образования, внедрении новых технологий и усилении связей с промышленностью. Среди предложенных им инициатив — развитие научных исследований, привлечение инвестиций в образовательные проекты и международное сотрудничество.

Члены Наблюдательного совета поддержали Корчагина, отметив важность развития ОмГТУ как одного из ведущих вузов региона. Теперь будущее вуза зависит от решения Министерства науки и высшего образования РФ, которое, как ожидается, будет принято в ближайшее время.

Напомним, что ранее студентка ОмГУПСа, обвиненная в использовании неоригинального материала в дипломной работе, не смогла выиграть судебное разбирательство. Она пыталась оспорить свое отчисление, но суд подтвердил законность действий учебного заведения.

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#Екатерина Тараленко#Технологии#Образование#Омск#Омская область#Инвестиции#Промышленность#Новости#Ректор#Национальные проекты#ОмГТУ#Международное сотрудничество#Научные исследования
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