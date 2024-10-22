Лишится приставки и. о. В Омске порекомендовали назначить Корчагина ректором ОмГТУ

Члены Наблюдательного совета поддержали Корчагина, отметив важность развития ОмГТУ как одного из ведущих вузов региона. Теперь будущее вуза зависит от решения Министерства науки и высшего образования РФ, которое, как ожидается, будет принято в ближайшее время.